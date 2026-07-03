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Global_Chronicles
Физики увидели в сигнале LIGO возможность разгадать давнюю загадку тёмной материи
Ученые из США предположили, что необычный сигнал гравитационных волн, зафиксированный LIGO в ноябре, может быть следствием слияния первичной черной дыры. Если это подтвердится, такие объекты смогут объяснить природу темной материи.
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Первичные черные дыры — гипотетические объекты, которые могли образоваться в первые доли секунды после Большого взрыва. В отличие от обычных черных дыр, рождающихся при взрыве звезд, их масса может быть меньше нашего Солнца. Существование таких объектов пока не доказано, но они могли бы объяснить, из чего состоит темная материя.

 Автор изображения: Карл Нокс/LIGO

В ноябре прошлого года Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) зафиксировала сигнал гравитационных волн от слияния, в котором как минимум один объект имел массу менее одной солнечной. Обычная звездная эволюция не может объяснить появление такой маленькой черной дыры. Некоторые астрофизики считают, что это просто шум в детекторах, но Нико Каппеллути и Альберто Магараджиа из Университета Майами утверждают обратное.

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Они подсчитали, сколько первичных черных дыр может существовать во Вселенной и как часто LIGO способна их регистрировать. Их расчеты показали, что субсолнечные черные дыры должны быть редкими — это совпадает с тем, как редко подобные сигналы появлялись до сих пор. По мнению ученых, наиболее вероятное объяснение загадочного события — первичная черная дыра.

Один сигнал не дает окончательного ответа. Чтобы подтвердить реальность таких объектов, LIGO и ее партнеры должны зафиксировать еще несколько похожих событий. Планируемая модернизация обсерватории повысит ее чувствительность. В 2035 году Европейское космическое агентство запустит космическую лазерную интерферометрическую антенну (LISA), а в США проектируют Cosmic Explorer — он будет в десять раз чувствительнее LIGO.

#астрофизика #темная материя #гравитационные волны #ligo #первичные черные дыры
Источник: sciencedaily.com
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