Ученые выяснили, что WD1856b избежал уничтожения во время гибели своей звезды благодаря первоначально удаленной орбите. Лишь через миллиарды лет после образования белого карлика, планета начала постепенно смещаться ближе к нему.

Открытие планеты WD1856b несколько лет оставалось одной из самых трудных загадок для астрономии. Новые наблюдения позволили восстановить события, которые произошли в системе уже после гибели ее звезды, и объяснили, почему планета до сих пор существует.

Изображение: Phys.org

Когда астрономы обнаружили WD1856b шесть лет тому назад, сама конфигурация системы выглядела почти невозможной. Газовый гигант находится примерно в 80 световых годах от Земли и превосходит Юпитер по массе примерно в четыре–одиннадцать раз. При этом он вращался вокруг белого карлика — плотного остатка звезды, завершившей свой жизненный цикл после полного расходования топлива. Размер такого объекта сопоставим с Землей, тогда как радиус самой планеты примерно в восемь раз больше.

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Дополнительные вопросы вызвала ее орбита. WD1856b совершает полный оборот вокруг белого карлика всего за 1,4 суток, иначе говоря, находится практически вплотную к нему. Именно это долго не удавалось объяснить. Перед превращением в белый карлик звезда должна была пройти стадию красного гиганта. В этот период, светила похожие на Солнце, увеличиваются более чем в сто раз и нередко поглощают ближайшие планеты. По современным представлениям, такую судьбу в будущем могут разделить Меркурий, Венера и, возможно, Земля.

Чтобы понять происхождение необычной системы, международная группа специалистов изучила атмосферу WD1856b с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Авторы сопоставили данные о составе атмосферы, массе и температуре планеты, после чего восстановили ее вероятную историю.

Расчеты показали, что первоначально газовый гигант находился значительно дальше от своей звезды. Лишь спустя миллиарды лет после того, как она превратилась в белый карлик, орбита начала постепенно смещаться внутрь. Такой сценарий объясняет, почему планета избежала уничтожения во время стадии красного гиганта.

По словам Кристофера О'Коннора, до появления новых данных существовали две основные версии. Первая предполагала, что WD1856b все же оказалась внутри оболочки умирающей звезды и каким-то образом пережила этот этап. Вторая связывала изменение орбиты с гравитационным влиянием других тел. Авторы работы считают именно ее наиболее вероятной, поскольку белый карлик входит в тройную звездную систему, где внешние звезды могли постепенно изменить траекторию движения планеты.