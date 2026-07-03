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Global_Chronicles
VW рассматривает выпуск китайских авто на немецких заводах вопреки позиции финансового директора
Volkswagen изучает возможность продавать в Европе автомобили, разработанные для китайского рынка, а также наладить их выпуск на немецких предприятиях. При этом финансовый директор компании публично не поддерживает такой подход.
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Volkswagen (VW) оценивает несколько вариантов загрузки своих производственных мощностей в Германии. Один из них предполагает использование моделей, созданных для китайского рынка, однако внутри руководства единого мнения по этому вопросу нет.

 Изображение - ChatGPT

По данным немецких СМИ, Volkswagen завершила предварительную оценку проекта, который предусматривает импорт автомобилей из Китая, а также возможную сборку отдельных моделей или их основных компонентов на европейских предприятиях. По сути, окончательное решение компания пока не приняла.

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Ранее обсуждался вывод на европейский рынок модели ID.Era 9X, созданной совместно с SAIC. Теперь источники утверждают, что Volkswagen рассматривает уже другой автомобиль, который еще не поступил в продажу в Китае. Его построят на собственной платформе CSP без использования технологий SAIC, сохранив полный контроль над конструкцией.

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Перед выходом на европейский рынок автомобиль потребуется адаптировать. Изменения затронут системы помощи водителю, программное обеспечение и материалы отделки. Важно понимать, что импорт осложняют действующие в Евросоюзе пошлины на электромобили китайского производства. Поэтому VW также изучает возможность выпуска таких моделей в Германии. Одной из вероятных площадок называют завод в Цвиккау, что помогло бы увеличить загрузку этого предприятия.

При этом финансовый директор Арно Антлиц, по информации источников, выступает против идеи выпускать автомобили, разработанные в Китае, под брендом Volkswagen.

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Источник: carscoops.com
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