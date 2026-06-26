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Global_Chronicles
Amazon раскрыла новые детали Grand Theft Auto 6 на странице товара
На страницах товаров Grand Theft Auto 6 в Amazon появились дополнительные сведения об игре.
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Новые подробности о Grand Theft Auto 6 появились не в отдельном анонсе разработчиков, а в описании товара интернет-магазина Amazon. Наиболее подробная информация оказалась доступна в региональных версиях страницы.

 Изображение - ChatGPT

Пользователи заметили, что бразильская страница Grand Theft Auto 6 содержит расширенное описание игрового процесса. В частности, Amazon сообщает о встроенной системе социальных сетей, доступ к которой откроется через мобильный телефон персонажа. Игроки смогут просматривать вирусные ролики, следить за публикациями популярных авторов и получать сведения о событиях внутри игрового мира.

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Кроме того, описание указывает на более реалистичное поведение неигровых персонажей. По сути, каждый NPC получит собственный распорядок дня, а игровой мир дополнит система случайных событий и интерактивные заведения. Также Amazon упоминает большую карту с несколькими биомами и графику нового поколения.

На странице товара говорится и о возможности свободно переключаться между Джейсоном и Люсией. При этом отдельные задания позволят проходить вдвоем, как это уже реализовали в Grand Theft Auto 5. Релиз Grand Theft Auto 6 запланировали на 19 ноября. Ранее трейлеры уже показывали элементы внутриигровых социальных платформ, а новое описание Amazon дополнило эти сведения конкретными деталями.

#игры #rockstar games #amazon #grand theft auto 6 #социальные сети #red dead redemption 2 #take-two #предзаказ #открытый мир
Источник: insider-gaming.com
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