62-летний инженер из Северного Йоркшира построил самый быстроразгоняющийся мотоцикл в мире.

Грэм Сайкс, инженер-конструктор из Северного Йоркшира, создал, владеет и управляет мотоциклом Force of Nature («Сила природы»). Вместо бензина байк работает на пару. Недавно Сайкс показал его в действии на британской трассе Санта-Под.

Изображение: Сarscoops

Разгон до 100 км/ч занимает у мотоцикла 0,4 секунды. На заезде он преодолел 402 метра (четверть мили) за 5,5 секунды со скоростью 310 км/ч. Позже Сайкс улучшил результат до 5,44 секунды. Быстрее эту дистанцию проезжал только реактивный байк француза Эрика Тебуля – 4,976 секунды в сентябре 2022 года. Но на более коротких дистанциях «Сила природы» лидирует. Дистанцию в 201 метр (восьмая миля) байк прошел за 3,17 секунды со скоростью 326,7 км/ч, а 305 метров (1000 футов) – за 4,53 секунды.

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Сайкс начал строить мотоцикл в 2022 году. Сейчас он работает над пятой версией. Инженер считает, что может сократить время на дистанции в 402 метра (четверть мили) еще на 0,6 секунды и уложиться в 5 секунд.

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Устройство мотоцикла сложное. Горелка на керосине или растительном масле нагревает воду в 120-литровом баке до 250°C. Давление пара достигает 40,8 кг на квадратный сантиметр (580 фунтов на квадратный дюйм). Тяги хватает примерно на 2,9 секунды. Команда работает над увеличением времени тяги, устраняя турбулентность и кавитацию.

При разгоне мотоцикл создает перегрузку до 6,8 G. Для сравнения: пилоты истребителей испытывают схожие нагрузки.