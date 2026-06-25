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Global_Chronicles
Fujitsu выпустила смартфон Arrows Alpha 2 с защитой по 23 военным стандартам
Компания Fujitsu представила смартфон Arrows Alpha 2, который прошел 23 теста по военным стандартам. Устройство выдерживает падение с высоты 1,8 метра на бетон и имеет защиту от воды и пыли IP66/68/69.
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Японская компания Fujitsu Connected Technologies Limited выпустила новый смартфон Arrows Alpha 2. Новинка на данный момент продается через оператора NTT Docomo.

 Изображение: GizmoChina 

Arrows Alpha 2 прошел 23 теста по военным стандартам MIL-STD. Корпус имеет защиту от воды и пыли по классам IP66, IP68 и IP69. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Производитель заявляет, что телефон выдерживает падение с высоты 1,8 метра на бетон без повреждений экрана. Устройство подходит для подводной съемки в пресной воде.

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В смартфоне установлен кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 5370 мАч. Это самая большая батарея среди всех телефонов серии Arrows. Производитель обещает два дня работы от одной зарядки. Емкость аккумулятора сохраняется на высоком уровне примерно четыре года. С зарядным устройством мощностью 90 Вт полная зарядка занимает около 40 минут. Толщина корпуса - 8,6 мм.

Изображение: GizmoChina 

Телефон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8350 Extreme. Доступны две версии: 256 ГБ постоянной памяти и 8 ГБ оперативной, а также 512 ГБ и 12 ГБ ОЗУ. Оперативную память можно расширить виртуально до 24 ГБ. Есть слот для карт microSD объемом до 2 ТБ.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA 710. Он оснащен оптической стабилизацией и поддерживает запись видео 4K при 60 кадрах в секунду. Сверхширокоугольная и фронтальная камеры также имеют разрешение 50 мегапикселей.

Телефон оснащен функциями искусственного интеллекта. Среди них – расшифровка аудиозаписей, создание кратких обзоров уведомлений и генерация изображений. Есть поддержка Google Gemini, функция Circle to Search и инструменты для редактирования фотографий. Боковую кнопку можно настроить для быстрого запуска любого приложения.

Дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма, разрешение 460 пикселей на дюйм и яркость до 3000 нит. Частота обновления регулируется до 144 Гц. Смартфон поддерживает аудио Dolby Atmos и воспроизведение звука высокого разрешения. FCNT обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

#fujitsu #защищенный смартфон #fcnt #ntt docomo #arrows alpha 2 #военные стандарты
Источник: gizmochina.com
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