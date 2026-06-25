Counterpoint Research ожидает, что смартфоны с GenAI станут стандартом быстрее, чем раньше предполагал рынок. По прогнозу, к 2027 году такие модели займут 52% мировых поставок.

Функции генеративного искусственного интеллекта перестают быть премиальной опцией. Они становятся стандартом, который покупатели ожидают от новых смартфонов. Согласно прогнозу Counterpoint Research , уже в следующем году телефоны с GenAI составят почти половину мировых поставок. При этом общий рынок переживает серьезный спад.

Изображение: GizmoChina

Доля смартфонов с поддержкой GenAI вырастет с 36% в 2025 году до 45% в 2026 году. В 2027 году этот показатель достигнет 52%. Apple готовит несколько функций GenAI для серии iPhone 18, выход которой ожидается в сентябре. Производители Android-устройств уже внедряют более продвинутые решения на основе агентного ИИ в свои флагманы.

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Бум ИИ происходит на фоне падения рынка. Мировые поставки смартфонов сократятся на 13,9% в 2026 году до 1,08 миллиарда устройств. Это самый низкий показатель с 2013 года. Причина – дефицит микросхем памяти. Производители переключились на высокодоходную память для серверов ИИ. Это вызвало резкий рост цен на LPDDR-память для телефонов.

Изображение: GizmoChina

Дефицит сильнее всего ударил по бюджетным моделям. Некоторые доступные телефоны могут исчезнуть с рынка. Дорогие модели с ИИ легче компенсируют возросшие затраты. Рынок смещается в сторону премиальных устройств. Покупатели либо выбирают флагманы, либо ищут восстановленные телефоны.

Такая ситуация выгодна Samsung и Apple. Они доминируют в премиальном сегменте. Samsung также производит значительную долю памяти для серверов ИИ. Бренды, которые полагаются на продажу доступных телефонов, особенно на развивающихся рынках, испытывают давление.

Функции GenAI становятся умнее: генерация изображений на устройстве, интеллектуальные помощники, расширенная обработка фотографий. У людей появляются причины платить больше. Когда поставки памяти нормализуются, вероятно, в конце 2027 года, отрасль выйдет из кризиса с более функциональными телефонами.