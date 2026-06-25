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Global_Chronicles
Qualcomm поможет китайской компании ByteDance в разработке специализированных микросхем
Qualcomm ведет переговоры с ByteDance о разработке специализированных микросхем.
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Qualcomm меняет направление развития бизнеса, выходя за пределы традиционного рынка мобильных процессоров. Компания рассматривает новые проекты, связанные с разработкой специализированного оборудования и программных решений для ИИ. По данным Reuters, Qualcomm может помочь китайской ByteDance в создании собственных микросхем.

Изображение: WCCFTech

Переговоры находятся на ранней стадии, однако при их успешном завершении ByteDance станет одним из первых клиентов Qualcomm в области разработки чипов на заказ. Проект может использовать технологии AlphaWave Semi, которую Qualcomm приобрела в прошлом году. Также стороны обсуждают создание VPU, а запуск производства ожидается к концу текущего года. При этом Qualcomm продолжает расширять направление искусственного интеллекта. Компания уже развивает чипы X Elite для компьютеров с ИИ и решения для центров обработки данных.

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Помимо переговоров с ByteDance, Qualcomm объявила о приобретении компании Modular. Modular занимается созданием унифицированной вычислительной платформы. Цель – сделать экосистему более открытой, эффективной и независимой от конкретного оборудования. Это ускорит реализацию стратегии Qualcomm в области унифицированных вычислений. Сделка с Modular показывает, что Qualcomm всерьез нацелена на центры обработки данных. Для компании это следующая важная цель после рынка смартфонов и ПК.

#искусственный интеллект #qualcomm #чипы #bytedance #микросхемы #alphawave semi #modular
Источник: wccftech.com
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