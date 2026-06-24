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Global_Chronicles
В США дрон с магнитом обезоружил вооружённого подозреваемого во время спецоперации
В США Управление шерифа округа Сакраменто опубликовало видеозапись необычной операции с использованием беспилотника.
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Американские правоохранительные органы все чаще используют беспилотные аппараты не только для наблюдения, но и для решения задач непосредственно во время операций.

Скриншот видео KCRA 3

По данным управления шерифа округа Сакраменто, инцидент произошел после сообщения о местонахождении ранее замеченного вооруженного преступника, который находился на условно-досрочном освобождении. Полицейские окружили дом и направили внутрь беспилотник для разведки.

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Первый дрон обнаружил мужчину в гараже. Подозреваемый лежал без движения и держал в руке нож. После этого полицейские задействовали второй квадрокоптер. Оператор управлял им в очках с видом от первого лица. К беспилотнику прикрепили магнит на тросе. Дрон приблизился к мужчине, зацепил нож и вытащил его из руки, после чего улетел с ним наружу. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник переносит нож.

Неясно, где находился пистолет, который предположительно был у мужчины. Генеральный директор отраслевой ассоциации производителей дронов Вик Мосс написал, что подозреваемый был в коматозном состоянии и его можно было «обезоружить даже зефиром».

Согласно данным Electronic Frontier Foundation, сегодня более 1800 полицейских управлений и офисов шерифов США применяют дроны в своей работе.

#сша #дроны #беспилотник #полиция #квадрокоптер #полицейский дрон
Источник: arstechnica.com
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