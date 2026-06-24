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Global_Chronicles
Tencent готова продать доли в японских студиях даже ценой финансовых потерь
Tencent начала оценивать свои миноритарные доли в ряде японских игровых студий.
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Крупнейший игровой инвестор мира пересматривает часть зарубежного портфеля. В центре внимания оказались отдельные японские студии, где Tencent владеет миноритарными пакетами акций. По информации Bloomberg, Tencent ведет переговоры о продаже долей в ряде японских игровых компаний. Источники издания утверждают, что корпорация анализирует текущие инвестиции и определяет, какие активы сохраняют высокий потенциал роста.

Изображение: Video Games Chronicle

Одним из примеров называют компанию Marvelous из Токио, известную по сериям Monster Hunter Stories, Rune Factory и Story of Seasons. Сообщается, что Tencent обсуждает варианты выхода из этой инвестиции. В некоторых случаях компания готова предложить продажу пакетов прежним руководителям студий. При этом Tencent допускает сделки, которые могут принести убытки по сравнению с первоначальными вложениями.

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Решение не означает полный отказ от японского рынка. Напротив, компания продолжает оценивать перспективные проекты и сохраняет интерес к отдельным разработчикам. Согласно опубликованным данным, изменения не затронут инвестиции в PlatinumGames, FromSoftware и ее материнскую компанию Kadokawa.

Tencent также заявила, что видеоигры остаются основой ее бизнеса. Компания подчеркнула намерение продолжать сотрудничество с партнерами и поддерживать долгосрочное присутствие в японской игровой индустрии. Сейчас Tencent владеет долями более чем в 800 игровых компаниях по всему миру, а также полностью контролирует Riot Games и Supercell.

#epic games #инвестиции #игровая индустрия #larian studios #fromsoftware #tencent #krafton #platinumgames #kadokawa
Источник: videogameschronicle.com
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