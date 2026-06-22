Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
SanDisk готовит архитектуру с NAND под GPU на фоне дефицита HBM-памяти
SanDisk представила патент на архитектуру, в которой массивы NAND Flash располагаются непосредственно рядом с графическим процессором или ускорителем искусственного интеллекта.
реклама

Развитие систем искусственного интеллекта увеличило нагрузку на подсистемы памяти. Производителям приходится искать новые способы работы с большими объемами данных, поскольку существующие решения сталкиваются с ограничениями по емкости, стоимости и доступности.

Изображение: WCCFTech

SanDisk считает, что одной только HBM-памяти уже недостаточно для покрытия будущих потребностей рынка. Несмотря на высокую скорость работы, такие модули предлагают ограниченную емкость, а дефицит продолжает сдерживать расширение вычислительных платформ.

реклама

Для решения этой проблемы компания продвигает технологию High-Bandwidth Flash, или HBF. Ее структура напоминает HBM: несколько слоев NAND Flash размещаются друг над другом и соединяются через сквозные кремниевые соединения TSV. По данным SanDisk, один стек HBF сможет масштабироваться до 4 ТБ. Для сравнения, современные стеки HBM обеспечивают от 32 до 64 ГБ памяти.

Изображение: WCCFTech

Дополнительно компания получила патент US 12,430,274 B2. Документ описывает архитектуру, в которой блок памяти CBA на базе NAND размещается под основной вычислительной плиткой. В этой роли могут выступать графический процессор, ускоритель искусственного интеллекта, TPU или другой специализированный вычислительный блок.

Изображение: WCCFTech

При этом HBM сохраняет свое место в системе. Она обслуживает задачи с минимальными задержками, тогда как NAND используется для операций чтения, записи и хранения крупных массивов данных.

Пока разработка существует в виде патента. Вопросы энергопотребления, сложности производства и себестоимости подобных решений компания ещё должна решить до появления коммерческих продуктов.

#искусственный интеллект #ии #gpu #память #nand #hbm #sandisk #патент #ии-ускоритель #3d-стекинг #cba
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному
Casio выпустила обновленные часы MQ-24 со стальным браслетом
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Основатель ТК «Царьград» призвал разблокировать Telegram и временно отказался от мессенджера «Макс»
Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
Астрономы нашли следы тёмной материи вокруг пяти сверхмассивных чёрных дыр
Techradar: В мире растёт спрос на DVD и Blu-ray диски из-за ограниченной библиотеки стримингов
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
В Гонконге открылся круглосуточный магазин без персонала — только один человекоподобный робот
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi на базе AM4 спустя 10 лет
Linux позволил запустить целый ряд современных игр на RX 580 на фоне проблем в Windows 11
Специалист по информационной безопасности превратил умную лампочку в автономную библиотеку книг
Моддер подключил RTX 3060 к льдогенератору и снизил температуру видеокарты в Cyberpunk 2077 до 22°C
Очередное обновление процессоров Intel Raptor Lake (Next) может быть запланировано и для ноутбуков
Металлоискатель нашёл в польском лесу бронзовый меч возрастом 2700 лет
В NJ Tech сравнили RTX 2070 Super и RTX 5060 в ряде популярных игр
UGREEN выпустила ультратонкое зарядное устройство мощностью 65 Вт с тремя портами
Энтузиаст поделился опытом сборки топового компьютера за 130 000 рублей из комплектующих с Авито

Популярные статьи

«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter