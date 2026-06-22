Японский технологический сайт Gazlog сообщает, что AMD может повысить цены на графические процессоры на 10–15 процентов во второй половине 2026 года.

Глобальный дефицит полупроводников сохраняется. Производители отдают приоритет памяти HBM для ИИ-серверов — она приносит больше прибыли. Это сказывается на рынке потребительских видеокарт.

Изображение: Notebookcheck

По данным Gazlog, AMD поднимет цены на видеокарты на 10%–15%. Изменения начнутся во второй половине года, ориентировочно с июля. Рекомендованная цена флагманской Radeon RX 9070 XT сейчас составляет 599 $. На рынке из-за высокого спроса модели продаются за 600–700 $.

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Если поставщики повысят цены на 10–15 %, конечная стоимость увеличится примерно на 90–105 $. Видеокарты с большим объемом памяти подорожают сильнее.

У NVIDIA ситуация другая. RTX 5090 использует более дорогую память GDDR7, тогда как AMD применяет GDDR6. Нынешние цены на RTX 5090 значительно превышают рекомендованные 1999 $ — большинство доступных экземпляров стоят около 4000 $.

Ситуация затрагивает и NVIDIA (Nvidia Corporation). Некоторые версии RTX 5090 уже продаются значительно выше рекомендованной цены. При этом флагманские решения NVIDIA используют память GDDR7, тогда как AMD продолжает применять GDDR6.