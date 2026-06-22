Глобальный дефицит полупроводников сохраняется. Производители отдают приоритет памяти HBM для ИИ-серверов — она приносит больше прибыли. Это сказывается на рынке потребительских видеокарт.
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По данным Gazlog, AMD поднимет цены на видеокарты на 10%–15%. Изменения начнутся во второй половине года, ориентировочно с июля. Рекомендованная цена флагманской Radeon RX 9070 XT сейчас составляет 599 $. На рынке из-за высокого спроса модели продаются за 600–700 $.
Если поставщики повысят цены на 10–15 %, конечная стоимость увеличится примерно на 90–105 $. Видеокарты с большим объемом памяти подорожают сильнее.
У NVIDIA ситуация другая. RTX 5090 использует более дорогую память GDDR7, тогда как AMD применяет GDDR6. Нынешние цены на RTX 5090 значительно превышают рекомендованные 1999 $ — большинство доступных экземпляров стоят около 4000 $.
Ситуация затрагивает и NVIDIA (Nvidia Corporation). Некоторые версии RTX 5090 уже продаются значительно выше рекомендованной цены. При этом флагманские решения NVIDIA используют память GDDR7, тогда как AMD продолжает применять GDDR6.