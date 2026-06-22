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Global_Chronicles
Видеокарты Radeon подорожают на 10–15% из-за дефицита памяти
Японский технологический сайт Gazlog сообщает, что AMD может повысить цены на графические процессоры на 10–15 процентов во второй половине 2026 года.
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Глобальный дефицит полупроводников сохраняется. Производители отдают приоритет памяти HBM для ИИ-серверов — она приносит больше прибыли. Это сказывается на рынке потребительских видеокарт.

Изображение: Notebookcheck  

По данным Gazlog, AMD поднимет цены на видеокарты на 10%–15%. Изменения начнутся во второй половине года, ориентировочно с июля. Рекомендованная цена флагманской Radeon RX 9070 XT сейчас составляет 599 $. На рынке из-за высокого спроса модели продаются за 600–700 $.

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Если поставщики повысят цены на 10–15 %, конечная стоимость увеличится примерно на 90–105 $. Видеокарты с большим объемом памяти подорожают сильнее.

У NVIDIA ситуация другая. RTX 5090 использует более дорогую память GDDR7, тогда как AMD применяет GDDR6. Нынешние цены на RTX 5090 значительно превышают рекомендованные 1999 $ — большинство доступных экземпляров стоят около 4000 $.

Ситуация затрагивает и NVIDIA (Nvidia Corporation). Некоторые версии RTX 5090 уже продаются значительно выше рекомендованной цены. При этом флагманские решения NVIDIA используют память GDDR7, тогда как AMD продолжает применять GDDR6.

#amd #видеокарты #искусственный интеллект #radeon #оперативная память #hbm #gddr6 #gddr7 #rx 9070 xt #дефицит памяти #повышение цен #gazlog
Источник: notebookcheck.net
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