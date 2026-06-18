Студия Neon Giant показала No Law — шутер в киберпанк-декорациях на движке Unreal Engine 5. Разработчики The Ascent вручную создали детализированный мир с тысячами персонажей на экране одновременно.

На ежегодной презентации State of Unreal 2026 разработчики демонстрировали новые проекты на движке Epic Games. Одним из самых ярких стал No Law — игра от относительно небольшой студии, которая создала визуально насыщенный киберпанк-мир.

NO LAW — трейлеры и скриншоты

Neon Giant, известная по игре The Ascent, работает над новым шутером No Law. Действие разворачивается в вымышленном городе Порт-Дезайр. Хотя это не открытый мир вроде Cyberpunk 2077, локации проработаны до мельчайших деталей — от грязных квартир до наклеек на бытовой технике.

NO LAW — трейлеры и скриншоты

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Креативный директор Тор Фрик рассказал, что команда стремилась к предельной детализации. В этом помогла технология Nanite, которая позволяет использовать геометрию высокой четкости без потери производительности. Каждый объект в игре сделан вручную.



Особое внимание разработчики уделили населению города. Система Mass Framework и технология Meta Human загружают на улицах одновременно более 3000 NPC. Это делает локации живыми и плотно населенными.

NO LAW — трейлеры и скриншоты