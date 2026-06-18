Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Samsung Display представила сверхъяркие RGB OLED-дисплеи на AWE USA
Компания Samsung Display представила технологию RGB OLED на выставке AWE USA 2026. В затемненной комнате «Большая Медведица» посетители сравнили панели с яркостью 40 000 нит с обычными дисплеями.
реклама

Компания Samsung Display участвует в AWE USA второй год подряд. На этот раз она привезла технологию, которую называет ключевой для рынка устройств расширенной реальности. Речь идет о RGB OLED-дисплеях.

 © The Asia Business Daily

На своем стенде Samsung Display организовала затемненную комнату под названием «Большая Медведица». Внутри установили семь панелей, повторяющих расположение звёзд одноимённого созвездия. Две из них получили 1,3-дюймовые RGB OLED-дисплеи с пиковой яркостью 40 000 нит. Такое решение позволило посетителям напрямую сравнить характеристики новых панелей с обычными дисплеями.

© The Asia Business Daily

реклама

В зоне «Connected Vision» компания впервые показала прототип умных очков. В них установлен 0,62-дюймовый RGB OLED-дисплей. На фоне гигантской проекции побережья посетители видели, как в очках отображаются перевод текста, навигация и погода в формате дополненной реальности.

По данным Samsung Display, RGB-метод отличается от белого тем, что не использует цветовой фильтр, блокирующий свет. Это дает лучшую светоотдачу и увеличивает срок службы панели. Представитель компании отметил, что такие дисплеи проще в производстве. Одна панель заменяет несколько слоев, что снижает сложность сборки и дает преимущество для массового производства.

Samsung Display заявляет, что продолжит разработку сверхъярких RGB OLED-дисплеев и будет повышать их производительность. Пока это демонстрация на выставке, но компания делает ставку на эту технологию как на основу для будущих XR-устройств.

#дополненная реальность #умные очки #samsung display #xr #awe usa 2026 #rgb oled
Источник: asiae.co.kr
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Калуге впервые показали радиоуправляемую модель перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41
Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Учёные назвали возможную причину, по которой мы не слышим сигналы от инопланетян
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и 5600X с Ryzen 5 7500X3D, 7600X и Core Ultra 5 250K Plus в ряде игр
Corsair, HP и Dell переходят на китайские чипы памяти DDR5 из-за дефицита чипов Samsung и Micron
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 5060 в Crimson Desert и других популярных играх
Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 для игровых видеокарт серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700
Двигатель со звездообразными цилиндрами, с двойным вихрем и двумя свечами запатентовали в РФ
Трасса «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления — фуры застревают в грязи
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
На Ростовской АЭС досрочно завершён масштабный капитальный ремонт энергоблока
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 1600X и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5070 в популярных играх
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 610.62
Snap представила очки дополненной реальности с функциями полноценного компьютера за $2000
Intel начала начальное производство нового техпроцесса 18A-P
Разломы Сан-Андреас и Сан-Хасинто достигли наивысшего за 1000 лет тектонического напряжения
Доступную по цене GeForce RTX 3050 6 ГБ проверили в AAA-играх 2026 года
Бывший пилот Airbus: Российскому самолёту МС-21 нужно 20 лет для доведения до серийного уровня
GM переходит в оборонную сферу по запросу Пентагона и поможет Lockheed Martin производить вооружение
Раскрыты первые подтверждённые характеристики процессора AMD Threadripper поколения Zen 6

Популярные статьи

Почему 30 FPS иногда лучше 60 – маркетинг в 2026 году
Тест и выпуск Installer-SH 2.9 — будущее распространения ПО для Linux и FreeBSD
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Фильм «Третий человек» — почему великое кино иногда оказывается всего лишь чертежом
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter