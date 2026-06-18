Компания Samsung Display представила технологию RGB OLED на выставке AWE USA 2026. В затемненной комнате «Большая Медведица» посетители сравнили панели с яркостью 40 000 нит с обычными дисплеями.

Компания Samsung Display участвует в AWE USA второй год подряд. На этот раз она привезла технологию, которую называет ключевой для рынка устройств расширенной реальности. Речь идет о RGB OLED-дисплеях.

© The Asia Business Daily

На своем стенде Samsung Display организовала затемненную комнату под названием «Большая Медведица». Внутри установили семь панелей, повторяющих расположение звёзд одноимённого созвездия. Две из них получили 1,3-дюймовые RGB OLED-дисплеи с пиковой яркостью 40 000 нит. Такое решение позволило посетителям напрямую сравнить характеристики новых панелей с обычными дисплеями.

© The Asia Business Daily

реклама

В зоне «Connected Vision» компания впервые показала прототип умных очков. В них установлен 0,62-дюймовый RGB OLED-дисплей. На фоне гигантской проекции побережья посетители видели, как в очках отображаются перевод текста, навигация и погода в формате дополненной реальности.

По данным Samsung Display, RGB-метод отличается от белого тем, что не использует цветовой фильтр, блокирующий свет. Это дает лучшую светоотдачу и увеличивает срок службы панели. Представитель компании отметил, что такие дисплеи проще в производстве. Одна панель заменяет несколько слоев, что снижает сложность сборки и дает преимущество для массового производства.

Samsung Display заявляет, что продолжит разработку сверхъярких RGB OLED-дисплеев и будет повышать их производительность. Пока это демонстрация на выставке, но компания делает ставку на эту технологию как на основу для будущих XR-устройств.