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Global_Chronicles
GM переходит в оборонную сферу по запросу Пентагона и поможет Lockheed Martin производить вооружение
General Motors и Lockheed Martin подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Сделку инициировало Министерство обороны США для усиления производственных мощностей военной промышленности.
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Пентагон хочет привлечь автопроизводителей к выпуску военной продукции. General Motors откликнулась на этот запрос. Компания заключила меморандум с оборонным гигантом Lockheed Martin.Изображение: Сarscoops

Соглашение подписало подразделение GM Defense. Детали сделки пока не раскрыты. Известно, что партнерство нацелено на ускорение поставок вооружений и оборонных средств.

Lockheed Martin предоставит свои военные достижения, а General Motors — производственный опыт. Этот автопроизводитель известен своими мощностями и высокой эффективностью работы конвейеров.

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Стороны определили три основные задачи. Во-первых, необходимо укрепить цепочки поставок для оборонной промышленности. Во-вторых, необходимо повысить уровень инженерных и производственных навыков. В-третьих, следует расширить производство за счёт коммерческой инфраструктуры GM.

Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон подчеркнул важность масштаба. По его словам, безопасность страны зависит от способности выпускать продукцию быстро и надежно. В GM добавили, что оборонный сектор требует гибкости и устойчивости поставок.

Президент GM Defense Стив дюМонт заявил, что конкретные проекты компании определят в ближайшие недели. Пока неясно, будет ли GM производить ракеты или другие виды вооружений. Но направление выбрано четко — автопроизводитель входит в оружейный бизнес.

#производство #пентагон #lockheed martin #general motors #оборонная промышленность #вооружения #цепочки поставок #gm defense
Источник: carscoops.com
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