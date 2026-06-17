Компания Ford снимает с конвейера по одному новому двигателю каждый день и полностью разбирает его.

Раньше Ford проверял один двигатель раз в три месяца. Теперь компания делает это ежедневно. Изменение связано с опытом испанского завода в Валенсии — там качество моторов оказалось самым высоким. Секрет оказался прост: ежедневная разборка. Изображение: Сarscoops

Ford внедрил новую процедуру на всех своих моторных заводах, включая предприятие в Эссексе, Канада. Каждый день инженеры снимают с линии один готовый двигатель и полностью его разбирают. Они ищут слабые места и отклонения в допусках.

Управляющий заводом Нил Уилсон объяснил изданию Road & Track, что компания переняла этот подход после анализа показателей завода, расположенного в Испании. Там ежедневный контроль дал результат, и Ford решил масштабировать практику.

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Теперь в процессе помогает искусственный интеллект. Система отслеживает ключевые измерения на конвейере и прогнозирует, у какого двигателя могут быть скрытые проблемы. Если ИИ видит потенциальный брак, он ставит желтый или красный маркер. Рабочие, которые разбирают мотор, заранее знают, какую зону проверять внимательнее.

По заявлению компании, после введения новых правил число гарантийных обращений начало снижаться.

При этом компания по-прежнему отзывает больше машин, чем конкуренты. В Ford отмечают, что чаще всего это касается автомобилей старых поколений. Полный эффект от нового подхода проявится через несколько лет.