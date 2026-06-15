Ученые представили исследование, которое объединило поиск пятой фундаментальной силы природы и теорию квантовой гравитации. Работа предлагает новые ориентиры для изучения явлений, связанных с темной материей и темной энергией.

Современная физика описывает природу через четыре фундаментальных взаимодействия. Однако существование темной материи и темной энергии показывает, что нынешняя картина Вселенной все еще остается неполной. На протяжении многих лет физики пытаются обнаружить пятую фундаментальную силу природы, которая могла бы объяснить явления, не укладывающиеся в рамки известных взаимодействий. Одновременно, исследователи работают над созданием теории квантовой гравитации, способной объединить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна (Albert Einstein) и квантовую механику.

Изображение - ChatGPT

Теперь эти два направления впервые пересеклись в рамках одной работы. Ученые из Национального института астрофизики (INAF) изучили модель квантовой гравитации, известную как асимптотическая безопасность, и обнаружили, что она позволяет делать конкретные выводы о возможной пятой силе природы. Исследователи рассмотрели сценарий, при котором такая сила проявлялась бы как небольшое отклонение от закона всемирного тяготения Ньютона на очень малых расстояниях. Расчеты показали, что часть возможных характеристик этой силы не согласуется с рассматриваемой моделью квантовой гравитации.

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Авторы подчеркивают, что значительная часть области, исключенной теорией, еще не проверялась экспериментально. Это означает, что будущие измерения смогут не только продолжить поиск пятой силы природы, но и проверить саму концепцию квантовой гравитации. Для этого физики предлагают использовать атомную интерферометрию, квантовые датчики, лазерную локацию Луны и наблюдения за движением планет. По их мнению, следы процессов, связанных с квантовой гравитацией, могут проявляться не только в микромире, но и в масштабах Солнечной системы.