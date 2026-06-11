Bentley объявила отзыв восьми автомобилей Continental GT и GTC 2026 модельного года в США. Причиной стал карданный вал, который не соответствует спецификации производителя.

Даже небольшая ошибка в подборе комплектующих может привести к серьезным последствиям. С такой ситуацией столкнулась Bentley, когда проверка выявила проблему в нескольких недавно выпущенных автомобилях.

Изображение: Сarscoops

Bentley сообщила американским регуляторам об отзыве части автомобилей Continental GT и Continental GTC 2026 года выпуска. Проверка показала, что на некоторых машинах установлен передний карданный вал неправильной длины. По данным компании, проблема возникла у поставщика после переноса производства. Во время сборки передних карданных валов использовался неподходящий компонент, из-за чего готовая деталь не соответствовала требованиям Bentley.

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Если такой вал остается в автомобиле, крепежная гайка со временем может ослабнуть. Это может привести к появлению посторонних шумов, вибраций и отклонению рулевого колеса от прямого положения. Компания также указывает на увеличение риска аварийной ситуации.

Отзыв затрагивает всего восемь автомобилей. Среди них пять экземпляров Continental GT, выпущенных с 6 февраля по 12 марта 2026 года, а также три кабриолета Continental GTC, собранных с 18 февраля по 9 марта того же года.

О случаях ДТП или травмах Bentley не сообщала. Владельцам предложат обратиться к официальным дилерам, где специалисты проверят карданный вал и при необходимости заменят его. Диагностика займет около получаса, а замена детали потребует примерно трех часов. Цена вопроса. Базовая стоимость Continental GT в США стартует от 290 тысяч долларов. Версии Speed легко перешагивают отметку в 350 тысяч. За такие деньги покупатель рассчитывает на безупречное качество, но даже здесь случаются сбои.