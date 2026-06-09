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Global_Chronicles
Jeep отзывает 1,3 млн Wrangler и Gladiator из-за риска пожара на выключенных машинах или на стоянке
Jeep запускает масштабную отзывную кампанию, которая затрагивает более 1,33 миллиона автомобилей по всему миру. Причиной стал дефект электрического соединения, способный привести к возгоранию даже в припаркованной машине с выключенным зажиганием.
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Владельцы некоторых моделей Jeep получили необычную рекомендацию от производителя. До устранения неисправности компания советует оставлять автомобили на открытых площадках и не парковать их рядом со зданиями. Отзывная кампания охватывает более 1,33 миллиона автомобилей Jeep Wrangler и Gladiator 2021–2025 модельных годов. Больше всего таких машин находится в США — свыше 1,07 миллиона. Еще около 106 тысяч автомобилей зарегистрированы в Канаде, 23 тысячи — в Мексике, а примерно 125 тысяч эксплуатируются на других рынках.

Изображение:  Сarscoops 

Причиной отзыва стала проблема в электрическом соединении насоса электрогидравлического усилителя рулевого управления. По данным документов, направленных в Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), повышенное сопротивление в соединении способно вызывать перегрев. В отдельных случаях температура может подняться настолько, что возникнет возгорание.

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Jeep сообщает, что риск сохраняется даже после остановки двигателя и выключения зажигания. Специалисты компании выяснили, что неплотное соединение или неисправность клемм могут вызвать перегрев электрического разъема насоса электрогидравлического усилителя рулевого управления. В таких условиях возможно возгорание. Водитель может заметить неисправность заранее. В частности, усилитель рулевого управления может перестать работать, а на панели приборов может появиться предупреждение о необходимости его обслуживания.

Stellantis начала изучать сообщения о подобных случаях еще в 2023 году, а затем продолжила расследование после новых обращений. По состоянию на 18 мая компания зафиксировала 72 сервисных обращения, включая 35 подтвержденных случаев, связанных с данным соединением. Производитель также сообщил об одном возможном случае травмы, однако информации о ДТП, вызванных этим дефектом, у него нет.

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#stellantis #jeep #nhtsa #отзыв автомобилей #возгорание автомобилей #gladiator #wrangler #усилитель рулевого управления
Источник: carscoops.com
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