Ученые вычислили верхнюю границу массы нейтронной звезды. По их оценкам, объект тяжелее 2,3 солнечных масс неизбежно превращается в черную дыру.

Нейтронные звезды — одни из самых плотных объектов во Вселенной. Чайная ложка вещества нейтронной звезды весит миллиарды тонн. При этом вся звезда размером с город может иметь массу в два Солнца. Физики до сих пор точно не знают, где проходит граница, после которой такой объект уже не может существовать и схлопывается в черную дыру.

Изображение: Universe Today

Ученые использовали две модели вещества нейтронных звезд: SFHo с более сжимаемым материалом и DD2 с более прочным. Модели ограничили так, чтобы скорость звука в материи не превышала скорость света, согласовав их с пертурбативной квантовой хромодинамикой (pQCD). Затем они проверили модели на реальных данных.

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Телескоп NICER дал информацию о горячих точках на поверхности пульсаров. Событие GW170817 — первое зафиксированное слияние двух нейтронных звезд — предоставило конкретные цифры по сжимаемости вещества. Исследователи ввели эти цифры в обе модели. После этого SFHo и DD2 показали один и тот же диапазон — от 2,2 до 2,3 солнечных масс. Радиус такой звезды составляет около 12 километров. Некоторые объекты, например GW190814 с массой 2,59 солнечных масс, не вписываются в эти рамки. По мнению ученых, такие объекты скорее являются черными дырами.