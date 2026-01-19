Издание IT Home рассказало о технических решениях компании Li Auto. Производитель подключаемых гибридов использует для топливных баков нержавеющую сталь, а не более легкие пластик или алюминий. В компании назвали три основные причины такого решения.

Многие автопроизводители давно перешли на пластиковые или алюминиевые топливные баки, чтобы снизить вес. Китайская Li Auto пошла другим путем, и ее технический руководитель объяснил почему.

Руководитель отдела материаловедения Li Auto подробно рассказал IT Home о трех ключевых факторах.

Первый — давление. Подключаемые гибриды Li Auto часто ездят только на электротяге. Топливо в баке при этом не используется и испаряется, что создает высокое внутреннее давление. С этой нагрузкой, по словам инженера, пластиковый бак справляется хуже, чем металлический.

Второй фактор — форма и вес. Алюминиевые сплавы хорошо подходят для грузовиков, где баки имеют простую геометрию. В легковых машинах бак имеет сложную форму, чтобы эффективно использовать пространство. Алюминий сложно так изогнуть, а нержавеющую сталь — проще.

Третий пункт — свойства самой стали. Обычная сталь 304L хорошо формуется, но ее прочность и стойкость к коррозии Li Auto не устроили. Поэтому компания разработала собственную марку сверхвысокопрочной нержавеющей стали.

По заявлению производителя, этот материал имеет предел текучести в два раза выше, чем у обычной стали. Баки из него лучше сопротивляются ударам, проколам и коррозии.

IT Home напомнило, что в мае прошлого года, Li Auto уже анонсировала запуск производства собственной высокопрочной стали 2000IH. Компания заявляла, что ее способность поглощать энергию при ударе примерно на 78% выше, чем у традиционной горячеформованной стали марки 2000 МПа.