Global_Chronicles
Honda приостанавливает работу заводов в Китае и Японии из-за дефицита чипов
Японская компания Honda объявила о временной остановке нескольких своих сборочных линий в Китае и Японии из-за продолжающегося дефицита полупроводников.

Honda приостановит работу заводов в Японии и Китае из‑за дефицита микросхем. Причина — затянувшийся конфликт вокруг компании Nexperia, крупного поставщика традиционных чипов для автопрома. 

Honda Motor запланировала приостановить выпуск автомобилей на своих предприятиях в Китае с 29 декабря по 2 января, в том числе на всех трех заводах совместного предприятия Guangqi Honda Automobile. Производственные линии в Японии остановят на 5 и 6 января, после чего работы продолжатся в сокращенном режиме до 9 января.

Компания напрямую связывает эти шаги с дефицитом микросхем, который сохраняется в глобальной автомобильной промышленности. Проблемы затрагивают не самые передовые полупроводники, а более простые компоненты, широко используемые в автоэлектронике, например для управления отдельными системами автомобиля.

Текущие перебои в поставках объясняют последствиями продолжающегося конфликта вокруг производителя чипов Nexperia — именно из-за его продукции Honda испытывает сложности с комплектующими. Сбои начались после того, как европейские регуляторы вмешались в управление компанией, что привело к ограничениям на экспорт части продукции и задержкам.

Эти трудности влияют не только на работу заводов в Азии. Ранее Honda уже корректировала выпуск моделей на других площадках, включая Северную Америку, из-за аналогичных причин.

Honda уточнила, что рассматривает разные пути для стабилизации поставок, но на ближайшие недели остановки и изменения графиков остаются неизбежными. Это отражает более широкие риски, с которыми сталкивается автопром в условиях нестабильности цепочек поставок микросхем.

#чипы #производство #автопром #honda #nexperia
Источник: tomshardware.com
