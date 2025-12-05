Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредил о росте вероятности системного кризиса в банковском секторе. Критическим фактором стал стремительный рост объема просроченных кредитов.

Эксперты заговорили о рисках, о которых предпочитают не думать ни заемщики, ни вкладчики. Согласно новому докладу, российская банковская система медленно, но верно движется к опасной черте.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценивает вероятность системного банковского кризиса во втором полугодии будущего года как среднюю. Речь о ситуации, когда проблемные активы банков превышают 10% или государству приходится экстренно спасать сектор, вливая гигантские суммы. Пока эти критерии не сработали. Но динамика настораживает.

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней в октябре достигла 7%. Цифра ползет к критическим 10%. Еще тревожнее темпы. За девять месяцев текущего года объем таких «плохих» долгов вырос в 1,6 раза, превысив 2,3 триллиона рублей. Это больше, чем прирост за весь прошлый год.

Эксперты указывают две основные причины. Во-первых, дают о себе знать потребительские кредиты, выданные на пике высоких ставок в 2023-2024 годах. Во-вторых, начинают проявляться проблемы в старых ипотечных портфелях, сформированных в период ажиотажного спроса на льготные программы. Высокие ставки давят и на компании, ухудшая их способность обслуживать корпоративные кредиты. В итоге может запуститься цепная реакция: рост неплатежей ослабит капитал банков, что, в свою очередь, способно спровоцировать нервозность среди вкладчиков.

В Банке России видят ситуацию иначе. Регулятор признает проблемы в розничном сегменте. Просрочка по необеспеченным кредитам действительно выросла заметно. Однако там подчеркивают, что более 90% этих рисков уже покрыто сформированными резервами. По корпоративным кредитам картина, по данным ЦБ, тоже далека от катастрофы. Доля безнадежных долгов не превышает 5%, и они также надежно зарезервированы или обеспечены залогом. Около 7% кредитов бизнесу считаются потенциально проблемными, но банки ведут с ними активную работу. Получается, аналитики ЦМАКП и главный финансовый регулятор страны по-разному смотрят на одни и те же цифры. Вопрос в том, чья оценка окажется ближе к реальности.