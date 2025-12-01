В Таиланде ученые выявили уникальную и чрезвычайно редкую группу крови. В ходе масштабного анализа более полумиллиона образцов они обнаружили лишь трех человек с фенотипом, который обозначили как B(A).

Казалось бы, про группы крови науке известно все. Однако крупное исследование в Таиланде доказало обратное, выявив вариацию настолько редкую, что ее можно считать уникальной.

Ученые провели ретроспективный анализ, изучив в общей сложности более 540 тысяч образцов от доноров и пациентов. Их целью было найти несоответствия в системе ABO — случаи, когда стандартные тесты дают противоречивые или неоднозначные результаты. Такие расхождения — серьезная проблема для трансфузиологии, ведь ошибка при переливании может стоить жизни.

Среди сотен тысяч образцов специалисты выделили менее четырехсот случаев несоответствия. Но три из них оказались особенными. У двух доноров и одного пациента кровь вела себя необычно: она была определена как группа B, но при этом показывала небольшую активность, характерную для антигена A. Этот фенотип получил обозначение B(A).

Частота обнаружения поражает — всего три человека на почти 550 тысяч обследованных. Генетический анализ показал, что у всех троих носителей нашлись четыре специфические мутации в гене ABO, которые и отличают этот вариант от всех ранее известных.

Что это значит для самих носителей? В практическом смысле — не так много. Им, возможно, придется чуть дольше объяснять свою особенность врачам в случае необходимости переливания. Но их жизнь не в опасности: универсальная донорская кровь первой группы резус-отрицательная остается для них безопасным вариантом.

Само открытие говорит о другом. Со времен Карла Ландштейнера, который открыл систему ABO в 1901 году, ученые продолжают находить все новые исключения и аномалии. Существует «золотая» кровь с нулевым резус-фактором и кровь с «отрицательным резусом Гвада», известная лишь у одного человека. Теперь к этому списку добавилась группа B(A).

Ученые подчеркивают: их работа — это аргумент в пользу тщательного расследования любых несоответствий в анализах крови. Только так можно обеспечить абсолютную безопасность переливаний. И кто знает, какие еще «кровавые» секреты скрывает человечество.