Паром водоизмещением 26 500 тонн с 267 людьми на борту налетел на необитаемый остров. Предварительное расследование установило, что рулевой в этот момент смотрел в свой мобильный телефон.

Обычный рейс южнокорейского парома с острова Чеджудо в порт Мокпо едва не закончился крупной катастрофой. Причиной инцидента стал банальный человеческий фактор.

Паром совершал переход по узкому проливу, где требуется управлять судном вручную. Однако первый помощник капитана решил иначе. Он включил автопилот и уткнулся в экран телефона. Судно пропустило точку поворота и направилось прямиком к острову.

В момент столкновения раздался оглушительный хлопок. Пассажиры испытали сильный страх. Один из них, инструктор по дайвингу Ким Намхен, признался, что подумал о смерти, так как вспомнил крушение парома «Севол», случившегося в 2014 году.

Береговая охрана оперативно эвакуировала всех 246 пассажиров и 21 члена экипажа. Пятеро человек получили легкие травмы. Уже на следующий день, в четверг, судно отбуксировали в порт. Осмотр показал, что у парома водоизмещением 26 500 тонн повреждена нижняя часть корпуса.

Теперь рулевому грозит уголовное дело. В береговой охране заявили о «явной халатности». Важный момент — алкогольное опьянение у экипажа исключили.