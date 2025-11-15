Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
В РФ предложили штрафовать до ₽700 000 отечественные сайты за авторизацию через зарубежные сервисы
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы для российских сайтов, которые используют зарубежные сервисы для авторизации пользователей

Российские сайты могут столкнуться с серьезными штрафами за использование иностранных сервисов для входа пользователей. Группа депутатов во главе с Антоном Горелкиным подготовила соответствующий законопроект. Документ предусматривает административные штрафы за нарушение правил авторизации.

Согласно действующему законодательству, сайты должны использовать российские системы для входа пользователей. Это номер телефона РФ, портал госуслуг, биометрическая система или другие отечественные платформы. Новый законопроект устанавливает конкретные штрафы. Для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч, для компаний — 500-700 тысяч рублей. За повторные нарушения размер штрафов вырастет. Юридические лица смогут заплатить до 1,4 миллиона рублей.

Законопроект также касается рекомендательных систем. Сайты должны информировать пользователей о сборе данных и публиковать правила использования таких технологий. Депутаты предлагают дать Роскомнадзору право требовать прекращения использования рекомендательных систем. Невыполнение этого требования также повлечет штрафы. Инициатива продолжает политику импортозамещения в цифровой сфере. Ранее власти уже вводили требования к использованию отечественного программного обеспечения.

#интернет #госдума #роскомнадзор #законопроект #штрафы #авторизация
Источник: tass.ru
