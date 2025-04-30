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«Вкусвилл» сократил число магазинов на 10,5% за первый квартал 2025 года
Сеть «Вкусвилл» сократила 10,5% торговых точек в первом квартале 2025 года. В компании объяснили это оптимизацией нерентабельных объектов.

Российские СМИ отмечают, что торговая сеть «Вкусвилл» значительно сократила свое присутствие на рынке в начале нынешнего года. Согласно данным исследования, компания закрыла каждую десятую торговую точку.  

С января по март 2025 года «Вкусвилл» прекратил работу 238 магазинов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года сеть, наоборот, расширялась, открыв 123 новые точки. В компании пояснили, что текущее сокращение связано с избавлением от нерентабельных объектов.  

Аналитики отмечают, что «Вкусвилл» не единственный ритейлер, оптимизирующий свою сеть. «Бристоль» сократил количество магазинов на 1,5%, а «Торгсервис» — на 2,6%. Однако эти изменения вызваны специфическими причинами и не отражают общую тенденцию на рынке.  

Параллельно с сокращениями одних игроков другие продолжают расширяться. «Магнит» сохраняет высокие темпы роста, а Metro делает ставку на повышение функциональности существующих торговых центров. При этом «Магнит» решил приобрести «контрольный пакет» «Азбуки вкуса» (все подробности об этом можно узнать здесь), что может значительно изменить расстановку сил в премиальном сегменте.  

Ситуация в ритейле остается неоднозначной. Если одни сети вынуждены сокращаться, другие находят возможности для роста даже в текущих экономических условиях. Эксперты предполагают, что дальнейшая динамика будет зависеть от покупательской способности населения и изменений в потребительских привычках.

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#россия #ритейл #вкусвилл #розничные сети #сокращение магазинов
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