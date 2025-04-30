«Магнит» согласовал покупку контрольного пакета «Азбуки вкуса», включая магазины в Москве и Петербурге, фабрики-кухни и распределительные центры. Сумма сделки оценивается в 35–40 млрд рублей.

Розничная сеть «Магнит» договорилась о покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса». В сделку войдут магазины в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра. Сумма сделки оценивается в 35–40 млрд рублей — примерно 3,5х EV/EBITDA, что соответствует рыночным мультипликаторам крупных ретейлеров.

Владельцы «Азбуки вкуса» несколько лет искали покупателя. В 2021 году о возможной покупке говорил «Яндекс», рассчитывая на синергию с «Яндекс.Лавкой», но сделка не состоялась. В 2025-м интерес проявляла «Севергрупп» Алексея Мордашова, но условия «Магнита» оказались выгоднее.



Основатели сети долго не хотели продавать бизнес полностью — для некоторых из них это «смысл жизни», как говорил гендиректор Денис Сологуб. Однако часть акций принадлежала фондам, заинтересованным в монетизации.

«Азбука вкуса» — один из немногих успешных премиальных ретейлеров в России. В 2024 году ее выручка выросла на 17,3%, до 101,2 млрд рублей, а чистая прибыль — в 4,5 раза, до 3,6 млрд. Сеть включает 170 магазинов, включая супермаркеты «Азбука вкуса» и минимаркеты AB Daily, а также собственное производство полуфабрикатов и кофейный цех.



«Магнит» сохранит бренд и менеджмент, но получит доступ к премиальной аудитории и экспертизе в сегменте ready-to-eat (готовая еда), который дает «Азбуке» более 20% выручки. Это особенно важно, поскольку рынок доставки и готовой еды растет быстрее всего.

Сделка позволит «Магниту» усилить позиции в Москве и Петербурге, где у него пока слабое присутствие. В 2021 году покупка «Дикси» увеличила долю компании в столичном регионе с 3,8% до 8,2%, а теперь «Азбука вкуса» даст доступ к более платежеспособным покупателям. После ухода иностранных игроков российский ретейл продолжает консолидацию, и «Магнит» явно намерен укреплять свои позиции. Теперь ему предстоит сложная задача — интегрировать «Азбуку вкуса» в свою экосистему, не растеряв при этом ее уникальность и лояльных клиентов.

Пока стороны официально не комментируют детали сделки, но, по данным источников, она может закрыться уже в ближайшие месяцы. Аналитики считают, что «Магнит» может расширить сеть в городах-миллионниках и даже вывести бренд за рубеж — его ценностное предложение сравнивают с британской сетью Waitrose.