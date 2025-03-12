Илон Маск пообещал увеличить производство автомобилей Tesla в США в два раза за два года. Это заявление прозвучало после покупки автомобиля Tesla президентом Трампом.

После недавней покупки автомобиля Tesla президентом Трампом (подробнее об этом можно прочесть здесь), генеральный директор компании Илон Маск сделал громкое заявление о планах по увеличению производства. Он заявил о намерении удвоить объем выпуска автомобилей в США в течение следующих двух лет, что подчеркивает уверенность компании в будущем американского автопрома.

На данный момент годовая производственная мощность Tesla в США составляет около 1 миллиона автомобилей. Завод во Фремонте уже достиг своих пределов, производя более 650 000 автомобилей в год, в то время как техасский Gigafactory добавляет 375 000 единиц к общему объему. Маск, вероятно, намерен увеличить мощности именно в Техасе, где планируется расширение производственных линий.

В своей стратегии Tesla опирается на проект Cybercab, который, по словам Маска, должен начать массовое производство к 2026 году. Он выразил уверенность в том, что компания сможет производить не менее 2 миллионов Cybercab в год, с возможностью увеличения до 4 миллионов. Эти планы могут стать основой для реализации обещания по удвоению производства.

С момента вступления в должность администрации Трампа акцент на развитие внутреннего производства стал заметным. Маск подчеркивает, что его намерение поддерживает эту политику и демонстрирует приверженность компании к экономике США.