После недавней покупки автомобиля Tesla президентом Трампом (подробнее об этом можно прочесть здесь), генеральный директор компании Илон Маск сделал громкое заявление о планах по увеличению производства. Он заявил о намерении удвоить объем выпуска автомобилей в США в течение следующих двух лет, что подчеркивает уверенность компании в будущем американского автопрома.
На данный момент годовая производственная мощность Tesla в США составляет около 1 миллиона автомобилей. Завод во Фремонте уже достиг своих пределов, производя более 650 000 автомобилей в год, в то время как техасский Gigafactory добавляет 375 000 единиц к общему объему. Маск, вероятно, намерен увеличить мощности именно в Техасе, где планируется расширение производственных линий.
В своей стратегии Tesla опирается на проект Cybercab, который, по словам Маска, должен начать массовое производство к 2026 году. Он выразил уверенность в том, что компания сможет производить не менее 2 миллионов Cybercab в год, с возможностью увеличения до 4 миллионов. Эти планы могут стать основой для реализации обещания по удвоению производства.
С момента вступления в должность администрации Трампа акцент на развитие внутреннего производства стал заметным. Маск подчеркивает, что его намерение поддерживает эту политику и демонстрирует приверженность компании к экономике США.