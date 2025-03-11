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Акции Tesla частично восстановились после падения благодаря обещанию Трампа купить авто
Акции Tesla сегодня восстановили часть своих потерь после резкого падения на 15%. Обещание Дональда Трампа купить новый электромобиль помогло улучшить настроения на рынке.

Акции Tesla пережили значительное падение, закрывшись на уровне 222,15 долларов. Причиной этого стали не только внутренние проблемы компании, но и внешние факторы, включая политические заявления и конкуренцию на рынке электромобилей.

В последние дни акции Tesla столкнулись с критикой со стороны аналитиков Уолл-стрита, которые связывают ухудшение имиджа компании с противоречивыми действиями Илона Маска. Например, опрос, проведенный Stifel, показал, что среди демократов отношение к Tesla достигло исторического минимума, тогда как республиканцы стали более склонны к покупке электромобилей этой марки. Это создает сложную ситуацию для компании, которая уже сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей.

Февральские данные о продажах Tesla в Китае оказались особенно тревожными. Экспорт составил всего 3,9 тысячи автомобилей, что является резким снижением по сравнению с 30,2 тысячи в феврале 2024 года. Ассоциация легковых автомобилей Китая даже указала на политическую активность Маска как на один из факторов, мешающих продажам.

Однако неожиданное заявление Дональда Трампа о намерении купить новую Tesla стало своего рода спасательным кругом для компании. Эта новость привела к небольшому росту акций, которые сейчас торгуются на уровне 225 долларов. В то время как акции закрылись на более низкой отметке, обещание Трампа дало надежду инвесторам на восстановление.

Тем не менее, UBS понизила свою целевую цену на акции Tesla до 225 долларов. Аналитики компании отметили, что ожидаемый объем поставок в первом квартале 2025 года снизился до 367 тысяч автомобилей, что на 13% ниже текущих прогнозов. Низкие сроки поставок для моделей Model 3 и Model Y также указывают на возможное снижение спроса, что вызывает дополнительные опасения у инвесторов.

#tesla #электромобили #трамп #рынок #акции
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