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Важные изменения в дизайне iPhone 17 и iPhone 17 Pro стали понятны из CAD-рендеров

Apple анонсировала значительные изменения в дизайне моделей iPhone 17 и 17 Pro, что может повлиять на спрос в ключевых регионах. CAD-рендеры показывают новые элементы, которые обещают улучшить пользовательский опыт.
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Apple готовит к выпуску новые модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro, которые обещают стать заметным шагом в эволюции смартфонов. Изменения касаются как дизайна, так и функциональности, что вызывает интерес у пользователей и экспертов.

Недавние CAD-рендеры показывают, что iPhone 17 Pro получит уникальный дизайн, сочетающий алюминий и стекло. Это решение может привлечь внимание покупателей, особенно в таких странах, как Китай. Дизайн предполагает новую панель камеры, которая значительно отличается от предыдущих моделей. Вместо привычного квадратного выступа, камера будет занимать всю ширину устройства, что придаст ему современный вид.

Рендеры также подтверждают наличие модели iPhone 17 Air, которая будет отличаться тонким профилем и однообъективной камерой с 48-мегапиксельным сенсором. Однако, несмотря на высокое разрешение, устройство не сможет записывать пространственное видео, что ограничивает его функциональность по сравнению с более продвинутыми версиями.

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Стандартный iPhone 17 сохранит знакомый дизайн с вертикальной двойной камерой, что может понравиться пользователям, предпочитающим традиционные формы. В то же время, изменения в iPhone 17 Pro обещают более серьезный редизайн, который может изменить представление о смартфонах Apple.

Ожидается, что новые модели будут представлены в сентябре, что соответствует традиционному графику компании.

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