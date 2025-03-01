Как пишут американские СМИ, General Motors на протяжении многих лет пытается найти свое место на рынке электромобилей. После значительных инвестиций и разработки нескольких моделей, которые не смогли завоевать популярность, компания, похоже, начинает видеть результаты своих усилий. Однако те эксперты, которым не нравятся недавние инициативы президента Трампа, считают его идеи могут поставить под сомнение этот прогресс.

В 2022 году GM значительно увеличила свою долю на рынке электромобилей в США, достигнув 12% в четвертом квартале, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на фоне общего снижения интереса к бензиновым автомобилям. Примечательно, что продажи Cadillac Lyriq EV утроились, достигнув 28 402 единиц, что превысило показатели бензиновых внедорожников.

Рост продаж GM связывают с расширением модельного ряда электромобилей, который вскоре будет включать более дюжины различных моделей. Это позволяет компании предлагать широкий выбор для клиентов, что является важным конкурентным преимуществом. Рори Харви, руководитель отдела глобальных рынков GM, отметил, что компания обладает «самой широкой линейкой» электромобилей на рынке.

СМИ в Америке активно пишут о том, что GM сталкивается с новыми вызовами. Президент Трамп планирует отменить субсидию в размере 7500 долларов на электромобили, что может негативно сказаться на спросе. Эта субсидия позволяет GM предлагать конкурентоспособные цены на аренду электромобилей, что делает их более доступными для потребителей. Кроме того, GM может быть подвержена 25%-ным пошлинам на автомобили, производимые в Мексике и Канаде, что также может отразиться на финансовых показателях.

По мнению экспертов, 2025 год станет критическим для GM в их стремлении к электрификации. В этом году компания планирует запустить новое поколение Bolt, который должен стать доступным по цене около 30 000 долларов. Однако GM по-прежнему зависит от традиционных автомобилей, которые составляют основную часть их доходов.

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Несмотря на недавний прогресс, GM сталкивается с трудностями в выполнении обещания генерального директора Мэри Барры о создании полностью электрического модельного ряда к 2035 году. В четвертом квартале электромобили составили лишь 6% от общего объема продаж GM, и компания продолжает полагаться на прибыль от продаж больших грузовиков и внедорожников.

GM предлагает 10 моделей электромобилей, включая доступные кроссоверы и премиум-внедорожники. Однако компания сталкивается с проблемами в производстве электрогрузовиков. В 2022 году GM планировала произвести 600 000 электрогрузовиков, но запуск новых моделей задерживается. Продажи электрических пикапов, таких как Silverado EV, остаются низкими по сравнению с конкурентами.

Ключевой проблемой является то, что электрогрузовики не могут эффективно перевозить тяжелые грузы без значительного сокращения запаса хода, что требует частой подзарядки. Для увеличения запаса хода производители устанавливают более мощные аккумуляторы, что делает электрогрузовики дорогими.