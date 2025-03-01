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США могут возобновить размещение ядерного оружия в Великобритании после 20-летнего перерыва

В новом отчете Федерации американских ученых сообщается о возможном возвращении ядерного оружия США в Великобританию после почти 17-летнего перерыва.
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Федерация американских ученых (FAS) опубликовала доклад, который указывает на возможное возвращение ядерного оружия США в Великобританию. Это событие может стать значительным шагом в контексте текущей международной обстановки. Согласно отчету, Соединенные Штаты планируют модернизировать хранилища «специального оружия» в рамках программы НАТО, что подразумевает возобновление ядерной миссии на британской территории.

Согласно информации из отчета FAS, США впервые разместили ядерное оружие в Европе в 1950-х годах, и Великобритания стала одним из ключевых мест для развертывания. Авиабаза Лейкенхит, расположенная в графстве Суффолк, была одной из первых баз, где американские ядерные бомбы появились в 1954 году. США в свое время управляли 16 базами в Европе, где размещалось более тысячи единиц ядерного оружия. Однако со временем большая часть этих арсеналов была возвращена обратно в Соединенные Штаты.

На базе Лейкенхит американские ядерные бомбы оставались до 2007 года, хотя их вывод мог произойти еще в 2005 году. Несмотря на это, база продолжает играть важную роль в военной стратегии США в Европе. В настоящее время она является крупнейшей базой ВВС США в Великобритании и размещает как ядерные истребители F-15E, так и современные F-35A.

Отчет FAS указывает, что решение о возвращении ядерного оружия могло быть принято в 2021 году, когда началась подготовка к пересмотру ядерной политики администрации Байдена. В документах, представленных Конгрессу в апреле 2022 года, уже упоминалось о необходимости инвестиций в инфраструктуру для поддержки ядерного арсенала в Лейкенхите. Спутниковые снимки показывают, что модернизация защитных укрытий для самолетов с подземными хранилищами завершена на большинстве объектов.

Кроме того, в 2023 году появились сведения о добавлении программы обучения для специалистов по ядерному оружию на базе. Эти изменения стали явным признаком того, что ВВС США намерены возобновить свою ядерную миссию в Великобритании.

Отмечается, что пока нет подтверждений, что ядерные бомбы уже прибыли на британскую территорию. По мнению экспертов, США могут использовать Лейкенхит как резервную базу, а не для постоянного размещения ядерного арсенала.

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