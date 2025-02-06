Исследование в Великобритании показало, что ограничения на использование мобильных телефонов в школах не влияют на общее время, проводимое учениками за экранами.

Обсуждение запрета на мобильные телефоны в школах становится все более актуальным. Сторонники таких мер считают, что они способствуют улучшению концентрации и безопасности на территории учебных заведений.

В исследовании, проведенного в Британии, опубликованном в Lancet Regional Health - Europe, участвовали 1227 учеников из 30 школ. Половина из них училась в учреждениях с запретом на мобильные устройства, другая — в школах, где это разрешено. Результаты исследования не выявили связи между запретом и уменьшением времени, проводимого за экранами.

Несмотря на ограничения, ученики продолжают использовать мобильные телефоны в том же объеме, просто смещая время использования на вечер.

Исследование не анализировало влияние запретов на травлю или личные взаимодействия, что оставляет много вопросов без ответов. Кроме того, отсутствие оценки различных типов ограничений создает необходимость для дальнейших исследований, чтобы понять, как лучше всего подходить к этому вопросу.