



На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе был представлен шестиногий робот Mi-Mo, разработанный японской компанией Jizai. Этот робот выделяется своим необычным дизайном, напоминая табуретку с яркой лампой на верхушке. Mi-Mo — это первый универсальный робот с искусственным интеллектом, который способен адаптироваться к окружающей среде, используя звуковые и визуальные сигналы.

Робот имеет шесть коротких металлических ножек, которые покрыты древесной стружкой, и передвигается, как маленький ребенок. При встрече с людьми его светящийся абажур кивает, что делает его более привлекательным. Хотя Mi-Mo все еще находится на этапе прототипа, разработчики уверены в его будущем. Генеральный директор Jizai Юки Исикава сообщил, что они планируют улучшать функционал робота, добавляя новое оборудование и возможности для удобства пользователей.

Mi-Mo может оказаться полезным в медицине, например, при доставке медикаментов в больницы. Исикава также отметил, что робот способен оптимизировать рабочие процессы в офисах и домашних условиях. На данный момент настольная версия Mi-Mo стоит $3500 долларов, а полноразмерная версия — $30 000. Jizai рассчитывает на дальнейшее развитие робота, чтобы расширить его применение в различных сферах.