На следующей неделе Палата представителей США рассмотрит законопроект, который выделяет 3 миллиарда долларов на замену китайского телекоммуникационного оборудования. Это решение направлено на повышение безопасности США и устранение рисков, связанных с использованием технологий компаний Huawei и ZTE.

Палата представителей США готовится к голосованию по законопроекту, который может оказать значительное влияние на телекоммуникационный сектор страны. В центре внимания — выделение 3 миллиардов долларов на демонтаж оборудования, произведенного китайскими компаниями, такими как Huawei и ZTE. Это шаг, который призван минимизировать потенциальные угрозы безопасности.

Законопроект об обороне, который будет обсуждаться на следующей неделе, включает в себя не только финансирование замены оборудования, но и ряд мер, направленных против Китая. Одним из ключевых моментов является требование о предоставлении отчета о попытках Китая обойти правила национальной безопасности. В документе также содержится информация о биотехнологическом потенциале Китая, что подчеркивает растущую озабоченность по поводу влияния Пекина на глобальную экономику.

Замена оборудования Huawei оценена в 4,98 миллиарда долларов, и текущий бюджет может потребовать пересмотра, чтобы обеспечить полное выполнение программы. С момента введения торговых санкций в 2019 году, компании, такие как Huawei и ZTE, оказались под пристальным вниманием властей США. Правительство настойчиво требует, чтобы телекоммуникационные компании заменили оборудование, которое, по мнению экспертов, может представлять угрозу безопасности.

Однако процесс замены не так прост. Председатель FCC Джессика Розенворсель на прошлой неделе обратилась к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании, подчеркивая, что отсутствие средств может привести к закрытию некоторых сельских сетей. Это, в свою очередь, угрожает доступу к экстренным службам, таким как 911.

Ситуация осложняется тем, что Huawei и ZTE занимают доминирующие позиции на рынке, и найти альтернативные решения оказывается непросто. Генеральный директор Competitive Carriers Association Тим Донован отметил, что финансирование критически важно для обеспечения связи для миллионов американцев.

В то время как США призывают своих союзников к аналогичным действиям, многие страны колеблются из-за высоких затрат на замену оборудования.