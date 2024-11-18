Исследование, проведенное Питтсбургским университетом, шокировало мир литературы. Участники, которых было около 1600, не смогли отличить стихи, созданные искусственным интеллектом, от произведений великих поэтов. Более того, 78% респондентов оценили поэзию ИИ выше, чем классические стихи.

На протяжении эксперимента участникам показывали различные стихотворения — одни созданы машинами, другие написаны известными поэтами. Участники отмечали, что стихи ИИ кажутся более красивыми и понятными. Они выделяли такие качества, как рифма, эмоциональное воздействие и ритм, которые, по их мнению, были лучше у произведений, сгенерированных искусственным интеллектом.

Интересно, что 58,5% участников принимали стихи ИИ за творения человека. Это говорит о том, что многие не могли распознать, кто стоит за строками. Исследователи отметили, что пять стихотворений, которые наименее вероятно были признаны произведениями человека, на самом деле написаны известными поэтами. В то же время стихи, созданные ИИ, чаще воспринимались как работы, созданные людьми.