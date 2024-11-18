Исследование: ИИ создает стихи, которые по мнению читателей превосходят Шекспира
Исследование, проведенное Питтсбургским университетом, шокировало мир литературы. Участники, которых было около 1600, не смогли отличить стихи, созданные искусственным интеллектом, от произведений великих поэтов. Более того, 78% респондентов оценили поэзию ИИ выше, чем классические стихи.
На протяжении эксперимента участникам показывали различные стихотворения — одни созданы машинами, другие написаны известными поэтами. Участники отмечали, что стихи ИИ кажутся более красивыми и понятными. Они выделяли такие качества, как рифма, эмоциональное воздействие и ритм, которые, по их мнению, были лучше у произведений, сгенерированных искусственным интеллектом.
Интересно, что 58,5% участников принимали стихи ИИ за творения человека. Это говорит о том, что многие не могли распознать, кто стоит за строками. Исследователи отметили, что пять стихотворений, которые наименее вероятно были признаны произведениями человека, на самом деле написаны известными поэтами. В то же время стихи, созданные ИИ, чаще воспринимались как работы, созданные людьми.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила