Дональд Трамп, вновь избранный президент США, и Илон Маск, основатель SpaceX, могут стать мощной командой для изменения космической стратегии Соединенных Штатов. Их совместные усилия способны перевернуть представление о том, как Америка осваивает космос. Во время своего первого срока Трамп уже сделал шаги к созданию Космических сил и возрождению Национального космического совета. Но теперь, когда Маск присоединился к команде, возможности для прорыва выглядят более реальными.

Трамп всегда проявлял интерес к космосу. Он запустил программу Artemis, нацеленную на высадку людей на Луне, но его амбиции не ограничиваются только этим. В преддверии выборов 2024 года он заявил о намерении достичь Марса. Маск, который давно мечтает о колонизации Красной планеты, поддерживает эту идею. Их союз может привести к пересмотру программы Artemis, и даже к отказу от Луны в пользу более смелых целей.

Проблема заключается в том, что такая переориентация может иметь серьезные последствия. Программа Artemis уже обошлась в 90 миллиардов долларов, и ее дальнейшее финансирование зависит от политической воли. Планы Китая по исследованию Луны также добавляют напряженности в эту ситуацию. Пекин стремится установить свои базы на южном полюсе Луны, и Трамп вряд ли позволит этому произойти без сопротивления.

Критика со стороны Маска в адрес системы Space Launch System (SLS) NASA подчеркивает, что он считает ее слишком дорогой и неэффективной. Противопоставление SLS и Starship, ракеты SpaceX, становится все более очевидным. Starship, способный к полному повторному использованию, может изменить правила игры в космической отрасли. Трамп уже выразил восхищение достижениями SpaceX, что только подогревает интерес к этому проекту.

Однако влияние Маска в Штатах у многих сейчас вызывает опасения. Его финансовая поддержка кампании Трампа и возможная роль в сокращении бюрократии могут привести к конфликту интересов. Критики опасаются, что Маск может использовать свою позицию для изменения экологических норм, которые касаются запусков его ракет. Это вызывает вопросы о том, насколько независимыми останутся решения NASA и других государственных агентств в условиях растущего влияния частного сектора.