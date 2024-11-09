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На восточном побережье Австралии наблюдают гибель буревестников, выбрасываемых на пляжи

Каждую весну буревестники преодолевают около 15 000 километров, возвращаясь в Австралию. В этом году их миграция обернулась трагедией. Ученые пока не могут точно определить причины и масштабы гибели птиц.
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На пляжах восточного побережья Австралии в последние недели фиксируют тревожные сообщения о массовой гибели буревестников. Эти морские птицы, известные своим длинным путешествием из северного полушария в южное, сталкиваются с серьезными проблемами во время миграции. С конца октября отдыхающие находят на берегу тысячи мертвых птиц, и ученые пытаются разобраться в причинах этой аномалии.

Каждую весну буревестники преодолевают около 15 000 километров, возвращаясь в Австралию. В этом году их миграция обернулась трагедией. Мертвые птицы начали появляться на пляжах юго-восточного Квинсленда, а затем сообщения о находках пришли из Нового Южного Уэльса и Виктории. Доктор Лорен Роман из Института морских и антарктических исследований при Университете Тасмании подчеркивает, что трудно определить масштабы гибели. Она отмечает, что среди наблюдателей возникло мнение о возможном росте смертности, но это может быть следствием увеличения осведомленности благодаря социальным сетям.

Сложность заключается в том, что многие случаи гибели происходят вдали от берегов, и даже небольшое количество мертвых птиц, выброшенных на пляж, создает впечатление о масштабной катастрофе. Дженнифер Лаверс из Adrift Lab отметила, что по предварительным данным, количество погибших взрослых буревестников может составлять сотни или даже тысячи. Это вызывает серьезные опасения, поскольку массовая гибель таких морских птиц, как буревестники, считается нетипичной. Лаверс добавила, что истощенные птицы указывают на трудности с поиском пищи.

В 2013 году произошло значительное событие, когда миллионы морских птиц погибли из-за аномальных температур в Тихом океане. Этот случай совпал с миграцией буревестников, и ученые связывают его с изменениями в экосистеме. Доктор Эрик Вёлер, исследующий морских птиц более четырех десятилетий, заметил, что гибель буревестников часто происходит осенью и весной. Он считает, что птицы могли начать миграцию с недостаточными запасами энергии, что приводит к их быстрой гибели.

Потеря взрослых особей может иметь долгосрочные последствия для популяции буревестников, поскольку они откладывают всего одно яйцо в год. Тасмания и близлежащие острова служат важными местами для размножения этого вида. Власти также обеспокоены возможным распространением штамма гриппа H5N1, но на данный момент он не был обнаружен у местных буревестников.

Ученые продолжают изучать причины и последствия массовой гибели птиц. Роман призывает не паниковать, если кто-то найдет одну-две мертвые птицы, так как это может быть естественным явлением. Однако отдыхающим не следует прикасаться к мертвым животным и позволять своим питомцам взаимодействовать с ними. В случае обнаружения живых птиц с признаками опасности, рекомендуется обратиться в службы по защите дикой природы.

В середине прошлого месяца на пляж в Сиднее выбросило черные шары.

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Теги

экология австралия буревестники массовая гибель
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