Группа австралийских ученых раскрыла тайну черных шаров, выброшенных на пляж Куджи в Сиднее. Исследования показали, что эти липкие образования содержат сложные химические соединения, многие из которых связаны с человеческой деятельностью.

На пляже Куджи в Сиднее произошло загадочное событие: тысячи черных липких шаров были выброшены на берег. Об этом мы рассказывали здесь в середине прошлого месяца.

Эти необычные образования привлекли внимание ученых, которые начали расследование, чтобы выяснить их состав и происхождение. В ходе анализа команда из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) и других исследовательских центров обнаружила, что шары представляют собой сложную смесь, в которой присутствуют как природные, так и синтетические компоненты.

Исследования показали, что эти образования не являются обычным морским мусором. Доц. Джон Бивес из Школы химии UNSW возглавил команду, которая провела ряд тестов, чтобы выяснить природу этих шаров. «Наши результаты показали, что материал не имеет природного происхождения и не может быть отнесен к разливам нефти», — отметил он.

Анализ углеродного состава шаров стал первым шагом в расследовании. Радиоуглеродное датирование выявило, что 70% углерода внутри шаров современного происхождения, а 30% — ископаемого. Это открытие натолкнуло ученых на мысль о том, что шары могут состоять из комбинации материалов, полученных как из ископаемого топлива, так и из растительных источников. Более высокая концентрация современного углерода на поверхности может указывать на испарение легковоспламеняющихся компонентов со временем.

Далее команда провела комплексный химический анализ, чтобы определить состав шаров. Используя современные аналитические методы, исследователи выявили высокие уровни кальция, а также другие металлы. Эти элементы могут указывать на то, что шары образовались в результате взаимодействия органических компонентов, создавая стабильные, нерастворимые в воде массы. Профессор Уильям Дональд, участвующий в исследовании, отметил: «Присутствие кальция предполагает, что он мог объединять органические молекулы, образуя плотные агрегаты».

Спектроскопические тесты выявили наличие молекул, характерных для бытовых отходов, таких как мыльная пена и растительное масло. Эти результаты подтвердили предположение о том, что шары могут быть связаны с загрязнением от сточных вод. Кроме того, анализ масс-спектрометрии показал наличие химических соединений, таких как перфторалкильные вещества (вечные химикаты, известные как ПФАС), которые широко используются в промышленности и известны своим негативным воздействием на окружающую среду.

Особенное внимание привлекли маркеры человеческих фекальных отходов, такие как эпикопростанол, и остатки наркотиков, таких как ТГК (из марихуаны) и метамфетамин. Эти находки указывают на возможное загрязнение от сточных вод и других источников городской среды. Ученые пришли к выводу, что черные шары могут быть следствием капель жира и масла, образующихся в канализационных системах.

Сложный состав шаров и их происхождение ставят перед учеными новые вопросы. Профессор Дональд подчеркнул важность мониторинга подобных инцидентов, особенно в условиях, когда они могут остаться незамеченными. «Мы получили удовольствие от анализа этих загадочных образований, используя дедуктивные методы для определения их источника», — добавил он.

Компания Sydney Water сообщила, что не обнаружила проблем с очистными сооружениями, что оставляет вопрос о происхождении шаров открытым. Исследование продолжается, и команда ученых надеется получить больше информации о загадочных находках. В будущем они планируют провести дополнительные тесты и мониторинг, чтобы предотвратить подобные экологические инциденты.