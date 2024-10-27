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Китай укрепляет военные позиции: увеличение баллистических ракет средней дальности

Недавние спутниковые снимки показали значительное увеличение числа баллистических ракет DF-26 в Китае.
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Спутниковые снимки, полученные 9 сентября 2024 года, привлекли внимание западных экспертов и военных аналитиков. Они показали значительное увеличение числа транспортно-установочных пусковых установок (ТПУ) для баллистических ракет средней дальности DF-26 на новом объекте в Пекине. Установки, выявленные радаром с синтезированной апертурой, указывают на наличие 59 новых ТПУ, что свидетельствует о масштабном наращивании ракетных сил Китая.

Западные аналитики предполагают, что Пекин стремится усилить свою военную готовность в ответ на изменения в присутствии США в Индо-Тихоокеанском регионе. Особенно это касается напряженности вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, где конкуренция между двумя державами становится все более явной.

Ракета DF-26 привлекает внимание благодаря своей дальности и универсальности. Она способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки на расстояние до 4000 километров. Это ставит под угрозу ключевые военные активы США на Гуаме, включая важные базы, которые играют центральную роль в американских операциях в этом стратегически важном регионе. Учитывая, что DF-26 может быть запущена с мобильных ТЭП, ее трудно отслеживать, что добавляет элемент непредсказуемости в военные планы.

Способность DF-26 быстро переключаться между ядерными и обычными боеголовками создает дополнительные сложности для управления кризисами. Например, обычный удар может быть воспринят как ядерная атака, что может привести к ошибочным интерпретациям и эскалации конфликта.

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Технические характеристики DF-26 впечатляют. Длина ракеты составляет около 14 метров, а стартовый вес — около 20 тонн. Использование твердотопливных двигателей обеспечивает более быструю готовность к запуску по сравнению с жидкотопливными системами, которые требуют больше времени на подготовку. Способность к быстрому развёртыванию делает DF-26 эффективным инструментом сдерживания.

Система наведения ракеты также вызывает интерес. Спутниковое инерциальное наведение позволяет достигать высокой точности, что делает DF-26 подходящей для поражения высокоценных целей. Возможность конечного наведения усиливает ее эффективность в противокорабельных операциях, угрожая ударным группам авианосцев США.

Согласно последним данным, Китай разрабатывает новую ракету DF-27, которая обещает еще большую дальность и, возможно, гиперзвуковую маневренность. DF-26, несмотря на свои достижения, остается важным элементом в стратегическом арсенале Китая, обеспечивая как региональное сдерживание, так и универсальность, необходимую для современного военного конфликта.

Китай продолжает наращивать свои ракетные силы, что подчеркивает его амбиции на международной арене.

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