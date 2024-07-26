В мире технологий дисплеев назревают изменения, которые могут повлиять на рынок OLED-панелей. Samsung Electronics, известная своими инновациями в области дисплеев, рассматривает возможность сотрудничества с LG Display для внедрения панелей W-OLED в свою продукцию. Это решение может кардинально изменить расстановку сил на рынке и открыть новые возможности для обеих компаний.

Согласно информации, полученной от исследовательской организации Omdia, Samsung Electronics, в частности её подразделение по визуальным дисплеям (VD), планирует обсудить возможность поставок панелей W-OLED от LG Display в этом году. На данный момент Samsung использует панели QD-OLED, производимые её дочерней компанией Samsung Display, однако высокие затраты на их производство стали причиной поиска альтернативных решений.

Панели QD-OLED работают по принципу излучения красного и зеленого света через слой преобразования цвета, что делает их более сложными и дорогими в производстве. В отличие от них, W-OLED использует белый свет и трехцветный фильтр, что делает технологию более зрелой и экономически выгодной. Это обстоятельство побуждает Samsung Electronics рассмотреть возможность использования более доступных панелей W-OLED, которые могут снизить затраты на производство дисплеев.

Корейские СМИ, такие как The Elec, сообщают, что, если Samsung и LG достигнут соглашения, это станет первым значительным заказом на панели W-OLED от LG со стороны Samsung за долгое время. Однако, учитывая текущие циклы разработки продуктов, поставки W-OLED-дисплеев не начнутся как минимум до первой половины 2025 года.

Дополнительно стоит отметить, что в 2023 году Samsung Display планирует поставить около 538 000 панелей OLED, в то время как LG Display — 284 000. Это говорит о том, что Samsung занимает более сильные позиции на рынке OLED, однако ей необходимо решить проблему избытка 27-дюймовых панелей QD-OLED. Спрос на такие панели значительно ниже, чем на 32-дюймовые, что создает дополнительные сложности для компании.

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В настоящее время Samsung Display разрезает стеклянные подложки на девять 32-дюймовых и 12 27-дюймовых панелей, что означает, что производственные мощности для 27-дюймовых панелей превышают возможности для 32-дюймовых. Это приводит к накоплению запасов, которые необходимо реализовать, прежде чем компания сможет сосредоточиться на новых разработках.

Внедрение W-OLED может стать важным шагом для Samsung в борьбе за конкурентоспособность на рынке дисплеев. С учетом растущего спроса на более доступные и эффективные технологии, сотрудничество с LG может помочь Samsung не только оптимизировать производственные затраты, но и улучшить качество своей продукции. Это также может привести к более широкому распространению OLED-дисплеев на рынке, так как более доступные панели могут привлечь внимание новых потребителей.