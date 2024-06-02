Согласно статье в издании The Economist, Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, играет ключевую роль в управлении российской экономикой в условиях беспрецедентных западных санкций после начала СВО. Несмотря на свое либеральное экономическое прошлое, Набиуллина теперь вынуждена принимать непопулярные решения, чтобы помочь Кремлю преодолеть финансовые трудности, вызванные войной.

Согласно статье, опубликованной в известном экономическом издании The Economist, 60-летняя глава Банка России Эльвира Набиуллина является одним из ключевых «умных профессионалов», на которых россияне полагаются в последние годы. Набиуллина – технократ в очках, за скромной манерой поведения которого скрываются свирепый интеллект и целеустремленность.

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Будучи протеже одного из самых влиятельных российских либеральных экономистов, Набиуллина большую часть своей 11-летней работы провела, пытаясь создать открытую, стабильную, хорошо регулируемую экономику в России. Она зарекомендовала себя как одна из немногих руководителей центральных банков, чье присутствие способно успокоить рынки.

Однако после начала СВО в 2022 году ситуация резко изменилась. Набиуллиной пришлось принимать чрезвычайные меры, включая повышение ключевой ставки до 20% и введение контроля за движением капитала, чтобы стабилизировать ситуацию. Хотя большинство этих мер позже были отменены, Набиуллина продолжает играть ключевую роль в управлении российской экономикой в условиях беспрецедентных западных санкций.

Как отмечает The Economist, Набиуллина является одним из немногих советников Владимира Путина, получивших свободу говорить с ним откровенно, и он ценит это. Их 20-летнее партнерство пережило множество кризисов, и с 2022 года ее макроэкономическая ловкость помогла Путину увеличить военные расходы, что делает ее работу все более сложной.

Ее друзья говорят, что она одна из немногих советников, получивших свободу говорить с Путиным откровенно, и он это ценит. Их маловероятное партнерство продлилось 20 лет и выдержало множество кризисов. С 2022 года ее макроэкономическая ловкость дала Путину возможность увеличить военные расходы, что делает ее работу все более сложной.

Несмотря на очевидные противоречия между ее либеральными взглядами и политикой Кремля, Набиуллина остается одним из ключевых экономических советников Путина, помогая смягчать экономические последствия СВО. Ее способность управлять экономикой в условиях санкций и кризиса делает ее незаменимой для режима, хотя друзья и коллеги отмечают, что она вынуждена действовать в соответствии с требованиями Путина, а не по своим убеждениям.