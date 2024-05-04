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Xiaomi бросает вызов Tesla, выпуская по одному SU7 каждые 76 секунд
Китайская компания Xiaomi, известная своими инновациями в сфере электроники, раскрыла подробности о передовых производственных процессах, которые она использует для выпуска своего электрического внедорожника SU7. Xiaomi бросает вызов лидерам рынка, демонстрируя высокую степень автоматизации и применение революционных технологий литья под давлением.

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Китайский технологический гигант Xiaomi, известный своими новаторскими разработками в области потребительской электроники, решил бросить вызов мировым лидерам автомобильной индустрии. Компания раскрыла подробности о своих передовых производственных процессах, которые позволяют ей выпускать электрический внедорожник SU7 с высокой эффективностью и скоростью.

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Одним из ключевых технологических прорывов Xiaomi стало использование литья под давлением в сочетании с собственными разработками в области материалов. Это позволяет компании заменять множество отдельных деталей одной цельной отливкой, что значительно упрощает производственный процесс. Процесс Tesla известен как гигакастинг (новость про отказ Tesla от технологии гигакастинга можно прочесть здесь), и Xiaomi использует и его, и штамповку для производства SU7. По данным Xiaomi, такой подход позволяет сократить количество точек сварки с 840 до всего одной и уменьшить время производства на 45%.

Кроме того, Xiaomi разработала целую систему группового литья под давлением, состоящую из 60 устройств и 433 процессов. Ключевым элементом этой системы является литьевая машина мощностью 9100 тонн – одна из самых крупных в отрасли.

Она способна производить основание кузова SU7 всего за 100 секунд, что в 1,7 раза быстрее традиционных методов. Это позволяет предприятию Xiaomi выпускать до 40 автомобилей в час – по одному каждые 76 секунд.

Высокая степень автоматизации производства также впечатляет – на заводе работает более 700 роботов и 181 автономный мобильный робот, доставляющий детали. Система контроля качества с помощью машинного зрения обеспечивает точность 99,9%.

Таким образом, Xiaomi демонстрирует, что способна конкурировать с мировыми лидерами отрасли, такими как Tesla, по части инновационных технологий и высокоэффективного производства электромобилей. Это очередное подтверждение амбиций китайской компании стать ключевым игроком на автомобильном рынке.

#xiaomi #технологии #tesla #электромобили #инновации #производство #автоматизация #su7 #гигакастинг #литье под давлением
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