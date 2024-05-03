Tesla, крупный производитель электромобилей, отказался от амбициозных планов по внедрению инновационной технологии "гигакастинга" на своих заводах. Это решение связано с необходимостью сокращать расходы на фоне падения спроса и усиления конкуренции на рынке.

Несмотря на свой статус пионера и лидера электромобильного рынка, компания Tesla в последнее время стала сталкиваться с серьезными вызовами. Согласно информации от авторитетного агентства Reuters, автопроизводитель принял решение отказаться от амбициозного плана по внедрению инновационной технологии "гигакастинга" на своих производствах.

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Гигакастинг — это передовой метод изготовления огромных цельных деталей днища автомобиля с использованием мощных прессов. Первоначальные планы Tesla предполагали отливать всю нижнюю часть кузова за один раз, что позволило бы значительно оптимизировать и удешевить производственный процесс.

Однако, судя по сведениям от осведомленных источников, Tesla решила вернуться к проверенной технологии, состоящей из трех частей: двух гигантских передней и задней заготовок, изготовляемых методом гигакастинга, и центральной секции из алюминия и стали для размещения аккумуляторов.

Этот шаг, очевидно, продиктован стремлением компании сократить расходы в условиях падения спроса на электромобили и усиления конкуренции со стороны других игроков рынка. По мнению экспертов, Tesla теперь больше фокусируется на разработке технологий автономного вождения, а не на наращивании объемов производства.

Такие действия лишь подтверждают непростую ситуацию, в которой оказалась некогда флагман электромобилестроения. Недавно компании также пришлось провести масштабные сокращения персонала и уволить ряд топ-менеджеров. Очевидно, Tesla вынуждена адаптироваться к новым реалиям рынка и корректировать свои стратегические приоритеты.