DARPA провело важные испытания своего масштабного проекта – беспилотного подводного аппарата Manta Ray. Тесты в водной среде у побережья Калифорнии продемонстрировали широкие эксплуатационные возможности новой разработки, которая сможет выполнять разнообразные военно-морские задачи.

В начале прошлого месяца мы сообщали здесь о появлении первого изображения подводного дрона Manta Ray компании Northrop Grumman. В то время его описывали как сверхбольшой беспилотный подводный аппарат, но насколько он велик было не ясно. Теперь это изменилось. И судя по изображениям, которые сейчас представлены изданием The War Zone, термин «сверхбольшой» определенно подходит.

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Согласно информации The War Zone, DARPA опубликовало новые фотографии, сделанные во время испытаний Manta Ray у побережья Южной Калифорнии в феврале-марте этого года. Эти тесты в водной среде стали важным шагом на пути к созданию революционного сверхдолговечного подводного беспилотника, способного выполнять широкий спектр военно-морских задач.

По данным DARPA, испытания продемонстрировали гидродинамические характеристики аппарата, его способность маневрировать под водой, используя различные движители и органы управления. Чтобы доставить столь габаритное судно к месту испытаний, Northrop Grumman пришлось перевозить его по частям из Мэриленда — это позволяет развернуть Manta Ray практически в любой точке мира без необходимости использовать портовые мощности.

Менеджер программы DARPA Кайл Вернер отметил, что успешные испытания подтвердили готовность аппарата к реальному применению после быстрой сборки из модульных элементов. Благодаря такому подходу Manta Ray сможет сразу приступать к выполнению задач, не теряя энергию на дальние переходы.





В перспективе этот огромный подводный беспилотник, заявляет The War Zone, сможет нести разнообразную полезную нагрузку, расширяя возможности ВМС США в морских операциях. Успешное завершение испытаний под водой приближает реализацию этих амбициозных планов.