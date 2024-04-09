8 апреля 2024 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman опубликовала в сети первое изображение прототипа полноразмерного непилотируемого подводного аппарата.

Новый класс беспилотных подводных аппаратов получил свое название от самого крупного вида ската, обитающего в тропических водах.

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8 апреля 2024 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman опубликовала в сети первое изображение прототипа полноразмерного непилотируемого подводного аппарата (НПА), известного как Manta Ray. По словам представителей Northrop, Manta Ray — это новый класс НПА, «сверхбольшого планера, который будет выполнять подводные миссии большой продолжительности, дальности и грузоподъемности, не требующие присутствия людей».

На данный момент аэрокосмическая и оборонная компания опубликовала только фотографию прототипа, на котором хвостовая часть машины находится в темноте, чтобы скрыть некоторые интересные детали.

Manta Ray был создан в рамках программы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), направленной на развитие ключевых технологий для использования в будущих конструкциях НПА, включая методы управления энергией, увеличение грузоподъемности, двигательную установку малой мощности и многое другое.





По словам Northrop Grumman, Manta Ray будет иметь возможности управления, контроля и связи, позволяющие проводить длительные операции с минимальным контролем человека.