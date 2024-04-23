Танк Leopard 2A6 немецкого производства, переданный в дар ВСУ, судя по всему, направляется в Москву.

Видео, демонстрирующее, как немецкий танк вывозят в тыл российских войск, можно посмотреть в соцсети ВК.

Внешне трофейный танк кажется в хорошем состоянии. На видеозаписи видны хорошо сохранившиеся башню, шасси и большую часть брони. Кроме того, боковые панели башни кажутся целыми. Орудие танка также выглядит в хорошем внешнем состоянии, колеса целые, но гусеницы отсутствуют. Есть небольшие следы горения в передней и задней части танка.

Есть предположения, что танк был захвачен недалеко от Авдеевки.

Как сообщает немецкое издание Bild, министерство обороны Германии вкладывает значительные средства в мониторинг состояния танков Leopard, которые они поставили ВСУ. Немецкие журналисты предположили, что значительная часть из 18 танков, отправленных на Украину, зачастую требует ремонта на специализированных базах. Литва определена как ближайшая страна, способная отремонтировать поврежденные на Украине «Леопарды».