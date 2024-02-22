В зарубежных СМИ стали появляться статьи, в которых различного рода эксперты рассуждают о вариантах дальнейшего наступления ВС РФ.

В западных СМИ сейчас отмечается, что вооруженные силы России проводят многостороннюю наступательную операцию на нескольких линиях фронта на Украине. Удары направлены не только по районам Бахмута и Авдеевки, но также по Харьковской и Луганской областям. Западные эксперты указывают на «заметные изменения в подходе России к оперативному уровню».

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Согласно последнему анализу Американского института изучения войны, ВС РФ решили изменить способ борьбы с украинскими ВС. До сих пор самые большие концентрации боевых подразделений создавались в окрестностях отдельных городов. В настоящий же момент силы россиян рассредоточены по многим местам и проводят ряд атак меньшими группами. «Перспективы наступления на харьковско-луганском направлении не ясны, но его план и первоначальная реализация свидетельствуют о заметных изменениях в подходе России к оперативному уровню», – подчеркивают американские эксперты.

По мнению зарубежных аналитиков, активность российских подразделений на линии Купянск — Сватово — Кременная в последние дни существенно возросла. Деятельность ведется по четырем направлениям и с большой интенсивностью. Оперативная цель — получить контроль над восточным берегом реки Оскол в Харьковской области.

По мнению украинского военного эксперта Александра Коваленко из группы "Информационное сопротивление", наиболее вероятным направлением российского наступления в настоящее время являются Купянск и Часов Яр. Следующим направлением российского наступления, по мнению Коваленко, может стать район вокруг Угледара. «Они там сейчас не очень активны. Они концентрируют свои силы и ресурсы. Ранее считалось, что они могут начать наступательные действия еще до начала нового года. Однако теперь они ждут полного завоевания Новомихайловки. Затем они планируют двинуться дальше с севера в Уледар», — добавил он.