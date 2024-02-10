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Украинские аналитики из Frontelligence Insight оценили стратегию Украины на 2024 год

Аналитическая группа Frontelligence Insight проанализировала вопросы обороны ВСУ, мобилизации и взаимоотношений на уровнях власти. Данный анализ получил название «На грани: изучение нехватки боеприпасов и общей ситуации». Основные моменты анализа в этой статье.
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Аналитики из группы Frontelligence Insight представили подробный анализ украинской стратегии на 2024 год. Подняв вопросы обороны, мобилизации и взаимоотношений на уровнях власти, они дали довольно горькую оценку.

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Анализ провел украинский офицер запаса, публикующийся под псевдонимом Tatarigami_UA, и его команда аналитиков. Tatarigami_UA решил, что в силу своего статуса военного аналитика ему следует публично обсудить проблемы, которые будут беспокоить украинскую армию в 2024 году. В итоге общий анализ получил название «На грани: изучение нехватки боеприпасов и общей ситуации».

В анализе ясно говорится, что падение Авдеевки является вопросом времени из-за массированного российского давления, которое также достигает районов Купянска, Бахмута (советское название Артемовск, прим. ред.) и Белогоровки. Захватить эти места — значит закрепить важные логистические точки и создать плацдармы до прихода весны. Авторы анализа считают, что россияне хотят подготовиться к еще более масштабному наступлению в 2024 году, которое распространится на значительную часть Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Анализ показывает, что после провала контрнаступления, заявленного ВСУ в минувшем году, Украина в 2024 году, скорее всего, будет вынуждена приостановить наступательные операции и сосредоточиться на обороне, опираясь на вновь построенные укрепления и минные поля. Однако Frontelligence Insight отмечает, что это тактика должна быть выбрана из-за нехватки боеприпасов на украинской стороне, необходимых для противодействия российскому огню. Заявлено, что на данный момент во многих ситуациях ВСУ просто не имеют возможности ответить на российский огонь. Военные аналитики ранее отмечали, что поставки боеприпасов, предоставленные Западом, в основном использовались во время контрнаступления 2023 года. А у РФ есть огромное преимущество с точки зрения имеющихся в их распоряжении боеприпасов.

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По мнению Frontelligence Insight, это может привести к тому, что Украина будет терять все больше и больше людей и территорий. Это также предполагает, что в армии и во всем украинском обществе начнет расти еще более сильное пораженчество. Именно поэтому, по мнению аналитиков, так важно получать регулярные поставки оружия и боеприпасов с Запада.

Поддержка Запада включена в анализ Frontelligence Insight как один из ключевых элементов поддержания плана обороны Украины в 2024 году. Аналитики даже утверждают, что выживание Украины может зависеть главным образом от решимости и масштабов помощи со стороны Запада.

Потери украинских территорий «это не просто вопрос "если", а все больше становится вопросом "когда", если не будет адекватной помощи со стороны Запада», – заявляет Frontelligence Insight.

Однако если мы посмотрим на эту помощь, ситуация для Украины на данный момент выглядит мрачной. В настоящее время ее крупнейшим поставщиком являются США, которые имеют возможность предоставить Киеву большое количество боеприпасов и даже новых вооружений. Неким символом вооружений, которые очень хотело бы получить нынешнее правительство Украины, можно считать баллистические ракеты MGM-140 ATACMS, некоторое количество которых ВСУ уже не только получила, но и применила, в частности, и по российским территориям.

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Пока нет никаких доказательств новых поставок этих ракет, а помощь из США значительно замедлилась. Кстати, что касается помощи Запада, то на горизонте украинцев ждет еще один кошмар – возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах. Он уже не раз заявлял, что «завершит войну на Украине за один день», прервав поток американских средств, поступающих в эту страну. Это своего рода заявление о том, что если Трамп вернется в Белый дом, он захочет заставить украинцев вступить в мирные переговоры с Россией, перекрывая ключевую помощь со стороны США. Сами мирные переговоры в этой ситуации будут вестись в пользу Москвы.

Не следует забывать, что есть и Европа, у которой желание сохранить и даже расширить помощь Украине больше. Проблема в том, что запасы европейского оружия, которые они могли бы передать Украине, гораздо меньше. Киев пока что может только рассчитывать на заявленный рост производства вооружений в европейских странах. В конце января еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон заявил, что страны Евросоюза увеличили производство боеприпасов на 50% по сравнению с февралем 2023 года.

По его словам, уровень производства боеприпасов в Европе достигнет 1,4 миллиона единиц к концу этого года и уже 2 миллионов к концу 2025 года. Интересно, что два дня во время визита в Киев верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борелло заверил, что уже к концу 2024 года Украина получит более миллиона единиц боеприпасов из Европы.

Как бы прекрасно это ни звучало, украинцам следует помнить, что под "производством боеприпасов" подразумеваются самые разные боеприпасы – от снарядов для артиллерии калибра 155 мм до патронов для винтовок и пистолетов. Кроме того, значительная часть этой продукции пойдет не на Украину, а в европейские армии. Также важно понимать, что к словам Борелля следует относиться с долей скептицизма. Дело в том, что в нынешнем году истекает его пятилетний срок нахождение в должности главы дипломатии Евросоюза, и он вероятнее всего в конце этого года уже сдаст свои полномочия. А это значит, что его преемник в случае, если заявленные обязательства не будут выполнены странами ЕС, может попросту откреститься от всех этих обещаний. В прочем нельзя полагать, что заявления Европы об увеличении производства и поставок боеприпасов на Украину окажутся ложными. Однако факты таковы, что Украина нуждается в военных поставках здесь и сейчас, причем как со Старого континента, так и из США. В настоящее время именно последняя сторона доминирует в абсолютных цифрах в объеме этой помощи, и по мнению Frontelligence Insight, если США будет более решительно сворачивать свои поставки, оборона Украины может рухнуть.

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Анализ Frontelligence Insight также фокусируется на обычном солдате ВСУ. Аналитики отмечают, что многие украинские военные постоянно находятся на передовой. Нехватка кадров вынуждает их оставаться на передовой, допуская лишь короткие и нерегулярные ротации, не позволяющие полноценного физического и, что более важно, психического отдыха. Некоторые солдаты живут так с самого начала военной операции. Таким образом, украинские солдаты пришли к убеждению, что только смерть или инвалидность освободят их от службы. Кстати, о том, что украинские военнослужащие превращаются в армию людей с психологическими расстройствами, подтверждало издание The Times (подробнее об этом можно узнать здесь).

Моральный дух украинских солдат поражает сама перспектива боя, что дает им более приземленное восприятие событий, совершенно отличное от пропагандистского послания укрвластей. Frontelligence Insight приводит пример мифа об обороне Бахмута. В СМИ и властями Киева это преподносилось как окончательный успех, поскольку, несмотря на потерю контроля над городом, оно было достигнуто, как заявляют на Украине, огромными потерями в российской армии. Однако для украинских солдат Бахмут ассоциируется с историями об отправке новых солдат в самые горячие точки обороны после месяца обучения. Украинские солдаты, говорят украинские военные аналитики, буквально устали от киевских властей, постоянно повторяющих пропаганду о хорошей ситуации. Они уже видели это во время контрнаступления 2023 года и видят сейчас, в частности, с созданием плацдарма на другом берегу Днепра у села Крынки, которое для многих украинских солдат обрастает разговорами о мясорубке.

При этом аналитики Frontelligence Insight отмечает, что, в отличие от 2022 года, у населения Украины больше нет желания идти в армию. «Если все так хорошо, то как возможно, что в стране, борющейся за свое существование, больше нет очередей добровольцев на призывных пунктах?» –говорится в анализе. Укрэксперты добавили, что все более агрессивные мобилизационные идеи могут рассказать и о кадровых проблемах. В декабре 2023 года в СМИ появились новости о том, что украинские военные уже проводят настоящие мобилизационные рейды, заходя, например, в спортзалы, клубы, на рынки. В настоящее время Украина даже работает над снижением призывного возраста.

Удержание украинцами своих оборонительных позиций в 2024 году может по мнению украинских экспертов зависеть от одного человека – генерала Валерия Залужного. Не только из-за реализации его планов, но и потому, что он консолидирует войска. Frontelligence Insight отмечает, что Залужный – фигура, которой рядовые чины действительно доверяют. У него репутация хорошего командира и человека, который глубоко заботится о солдатах, что позволяет ему проводить нужные, но непопулярные действия на фронте. Поэтому отстранение Залужного от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины может обернуться большой заминкой.

И как мы уже знаем Зеленский вчера оправил в отставку главнокомандующего ВСУ. На его место Зеленский выбрал главу сухопутных войск генерала Александра Сырского, который ассоциируется как фаворит президента.

Frontelligence Insight отмечает, что сами слухи об уходе Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами повлияли на отношение солдат. Это свидетельствует о том, что моральный дух армии отчасти может быть заложником популярности одного генерала. Поэтому объявленное сегодня отстранение может вызвать своеобразный скандал в самой армии. Многое может зависеть и от того, как будут относиться к Залужному после его отстранения от должности.

Тем более что для многих солдат выбор Сырского может не иметь положительных ассоциаций. Ранее вступление в должность было объявлено началом обновления и вливания "новой крови". Однако для солдат на фронте Сырский вовсе не новичок. Он, в частности, отвечал за вышеупомянутую оборону Бахмута, стремясь удерживать его как можно дольше, часто делая хорошую мину при плохой игре.

Frontelligence Insight признают, что приказы, исходящие от имени Сырского, деморализуют и подрывают доверие к командованию в целом. Его неустанная погоня за тактическими успехами постоянно истощает украинские людские ресурсы, приводя к тактическим успехам, таким как захват линии деревьев или небольших деревень, без концентрации на оперативных целях. Такой подход создает бесконечный цикл бесплодных атак, истощающих личный состав.

Поскольку все эти проблемы показывают сложную ситуацию в Украине в 2024 году, Frontelligence Insight считают, что они не являются непоправимыми. Чтобы избежать трудностей на фронте, как уже говорилось, Украине необходима быстрая и решительная помощь Запада, которая бы предоставила достаточное количество вооружений. Следовательно, по мнению аналитиков, Киеву следует активизировать усилия по привлечению помощи. Наряду с этим, украинские власти должны строить военный посыл в СМИ на результатах, а не на пропаганде успехов, чтобы изменить восприятие конфликтной ситуации. Имея оружие и хороший посыл, будет легче мобилизовать новых солдат.

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